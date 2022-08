Cảnh sát Nhật Bản công bố kết luận điều tra vụ cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát

Nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị lực lượng an ninh bắt giữ tại hiện trường, ngày 8/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bản kết luận của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, dài khoảng 40 trang, đã đề cập chi tiết về những vấn đề tồn tại trong đảm bảo an ninh, dẫn đến việc ông Abe bị bắn khi tham gia diễn thuyết vận động tranh cử trên đường phố tại tỉnh Nara tháng trước. Kết luận nhấn mạnh tới các sai sót trong xử lý tình huống và trong xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cho nhân vật quan trọng tham dự một sự kiện trên đường phố.

Cụ thể, về những sai sót trong xử lý tình huống, kết luận cho rằng bộ phận an ninh đã không phát hiện được đối tượng khả nghi khi y tiếp cận từ phía sau ông Abe. Đây được xem là vấn đề nghiêm trọng nhất vì nếu đối tượng bị phát hiện trước thời điểm nổ phát súng đầu tiên thì hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình và không có hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, các nhân viên an ninh đã không có phản ứng chính xác sau khi nghi phạm nổ phát súng nhất như che chắn hoặc đưa ông Abe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kết luận điều tra cũng chỉ rõ những thiếu sót trong việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh của Sở Cảnh sát tỉnh Nara. Trong đó, mặc dù kế hoạch có đề cập đến khả năng có thể đối tượng khả nghi sẽ xuất hiện bất ngờ trong đám đông nhưng lại không chỉ rõ phương án xử lý, nhất là trường hợp đối tượng tiếp cận từ phía sau ông Abe. Điều này còn được thể hiện ở sự mất cảnh giác sau khi Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cũng có bài diễn thuyết ở địa điểm tương tự vào ngày 25/6 nhưng không có vấn đề gì xảy ra.

Trên cơ sở đó, trong ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản ban hành “Hướng dẫn bảo đảm an ninh mới” làm cơ sở để cơ quan cảnh sát các địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh. Các giải pháp mới sẽ được bổ sung để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trường hợp cụ thể như nhân vật quan trọng thăm viếng, diễn thuyết, thị sát…

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh ngày càng cao, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản sẽ mở rộng hơn về cơ cấu tổ chức với việc thành lập một đơn vị chuyên trách về an ninh mới vào cuối năm tài khóa 2022. Đồng thời, cơ quan này cũng tăng số lượng nhân viên an ninh tiếp nhận từ Sở cảnh sát các địa phương, dự kiến là khoảng 20 nhân viên mỗi năm, để cung cấp lực lượng đảm bảo an ninh chuyên trách cho các sự kiện quan trọng. Trong khi đó, việc sử dụng các thiết bị giám sát bay không người lái hoặc lắp đặt thêm camera theo dõi cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc phân tích và phát hiện các hành vi bất thường cũng đang được tính đến.