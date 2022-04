Cảnh sát lao ra biển cứu nhóm sinh viên bị sóng cuốn trôi: "Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều"

Sáng 11/4, Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa và Cứu hộ cứu nạn huyện Trảng Bom, Công an tỉnh Đồng Nai và được anh kể lại giây phút cứu 4 nạn nhân bị đuối nước tại bãi tắm Phước Tĩnh (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trung úy Thái Ngô Hiếu cho biết, nhân dịp nghỉ lễ, anh cùng gia đình và bạn bè đi nghỉ tại biển Vũng Tàu.

Khoảng 9h sáng khi đang tắm biển phát hiện người dân hô hoán có người bị đuối nước, anh Hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn.

Thời điểm này, một nhóm gồm 5 bạn trẻ tuổi từ 20 không may bị đuối nước, sóng biển dập mạnh. Sự việc diễn ra rất nhanh, khiến những người dân xung quanh hoảng loạn.

Lúc bơi qua khu vực các nạn nhân gặp nạn, anh Hiếu đã trực tiếp kéo được một nhóm người lên khỏi mặt nước vào bờ. Tất cả các nạn nhân được đưa vào bờ đều trong tình trạng đã bất tỉnh, tay chân tím tái.

Bằng những kĩ năng, nghiệp vụ được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu, nam cảnh sát đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được nạn nhân.

"Tôi là một chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, lương tâm không cho phép tôi dừng lại"

Trao đổi với Dân trí, Trung úy Hiếu, 33 tuổi cho biết, thời điểm gặp nạn, khu vực tắm biển chỉ có nhóm nạn nhân và gia đình anh ở đó. Bờ đá nhân tạo - khu vực nơi các nạn nhân tắm biển dài khoảng 40m, cách bờ hơn 30m. Mặt trong của bờ đá không có sóng, ban đầu các nạn nhân tập trung ở đó, sau đó gặp sóng lớn bất thường nên họ níu lấy nhau, bị sóng cuốn ra xa.

Trung úy Hiếu cùng bạn bè sơ cấp cứu cho nạn nhân bị đuối nước. Ảnh cắt từ clip

Bơi đến nơi, anh Hiếu trèo lên bờ đá, nhìn xuống thấy cả nhóm đang lịm dần. Sóng cuốn họ ra biển cách bờ đá đã hơn 10m. Trong đó, có cô gái đã ngất xỉu, được một nam thanh niên đang ôm chặt.

Anh Ngô Hiếu, nhảy xuống, bơi đến nơi và dùng tay đánh mạnh vào tay nam thanh niên, tách hai người ra. Anh kéo cô gái và đẩy thêm 2 nam thanh niên khác vào bờ cùng lúc.

Lúc đó, Hiếu nghe tiếng bạn bè trên bờ vọng ra: "Hiếu ơi cẩn thận. Đừng cố sức".

Nhưng không kịp nghỉ, anh Hiếu quay trở ra lập tức. May mắn, vừa bơi đến nơi, người dân địa phương đã kịp có mặt, cứu thêm được 2 người gặp nạn nữa. Người cuối cùng sau đó được anh Hiếu kéo vào bờ an toàn.

"Trước đó tôi đã tắm biển khá lâu, người thấm mệt nên mọi người sợ tôi không đủ sức cứu các nạn nhân, có khi lại ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao cứu được hết nhóm bạn trẻ. Tôi là một chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, lương tâm không cho phép tôi dừng lại", Trung úy Thái Ngô Hiếu cho biết với nguồn trên.

Khác với những người bạn, chị Vân Anh (33 tuổi, vợ anh Hiếu) không cản chồng mà cỗ vũ, tiếp sức tinh thần cho anh bơi ngược ra biển lần 2 cứu người.

"Tôi rất tiếc... vì còn người không cứu được"

Khi biết còn 1 nạn nhân nữa vẫn mất tích, anh Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng khi tìm thấy nạn nhân đã không qua khỏi.

“Dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng tôi chỉ đưa được 4 nạn nhân vào bờ, không ngờ vẫn còn người mất tích bị chìm dưới nước trước đó nên không cứu được. Tôi rất tiếc...”, anh Hiếu bồi hồi cho biết trên Báo Giao thông.

Trung úy Hiếu cấp cứu cho một nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Được biết, Trung uý Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ, cứu sống nhiều người và đã được Cục Cảnh sát PCCC biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ.

"Việc cứu người đuối nước là bình thường và tôi cho rằng đây là việc nên làm. Tôi không nghĩ mình nổi tiếng vì trước đây đã từng cứu nhiều người trong lúc làm nhiệm vụ.

Là chiến sĩ cảnh sát nhân dân, khi gặp sự việc nguy cấp hay bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu người dân", Trung úy Hiếu nói.

Anh Hiếu và vợ (Ảnh: Người lao động)

Tờ Dân Việt cho hay, quê anh Hiếu ở mảnh đất Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Từ bé do ở gần sông Đào nên anh thường theo người lớn ra sông chơi đùa, bơi lội. Do đó, anh có kỹ năng bơi lội và nhiều kỹ năng sinh tồn từ bé.

Lớn lên anh rời quê, vào miền Nam học tập và đến năm 2012 thì bước vào "nghề cứu nạn cứu hộ".

Khi nói về anh Hiếu, trung tá Lê Đức Hiệp, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom cho biết: "Đồng chí Hiếu là người sống vui vẻ hoà đồng và tâm luôn hướng thiện. Nhiều lần Hiếu đi đường, thấy người gặp tai nạn là vội vã đưa họ đi bệnh viện cấp cứu, bỏ cả việc riêng. Là người hiệp nghĩa, có kỹ năng bơi lội, cứu người nên thấy người gặp nạn là sẵn sàng cứu, không quản khó khăn, vất vả".









https://afamily.vn/canh-sat-lao-ra-bien-cuu-nhom-sinh-vien-bi-song-cuon-troi-luc-do-toi-khong-nghi-gi-nhieu-2022041112032794.chn