Cảnh sát giao thông sắp bị "soi" khi làm nhiệm vụ

(Ảnh minh họa)

Đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Công an đã chính thức công bố Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng để lấy ý kiến người dân. Một điểm đáng lưu ý trong Dự thảo là việc CSGT trên toàn quốc có thể bị giám sát bởi nhiều loại camera khác nhau trong quá trình tuần tra, nếu không chấp hành sẽ bị xử lý.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Bộ sẽ trang bị, lắp đặt các thiết bị kỹ thuật để giám sát CSGT khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên mọi tuyến đường. Các thiết bị giám sát CSGT làm nhiệm vụ sẽ bao gồm hệ thống camera giám sát lắp đặt trên mọi tuyến đường, camera hành trình, loại đeo trên người cảnh sát và camera cầm tay.

Việc làm này nhằm áp dụng công nghệ vào giám sát công khai, minh bạch hoạt động của CSGT. Để các loại thiết bị này giám sát hiệu quả thì các tổ công tác buộc phải sử dụng trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ trên đường.

Theo Cục CSGT, hiện nay Bộ Công an đã trang bị thí điểm cho một số đơn vị camera giám sát cầm tay, đeo ngực trên quy mô nhỏ, mang lại hiệu quả tốt.

Để việc giám sát quá trình làm nhiệm vụ của CSGT đạt hiệu quả, nếu quy định này được thông qua, Bộ Công an sẽ xây dựng các quy định, văn bản để hướng dẫn việc ghi âm, ghi hình và gắn với các chế tài xử lý với các trường hợp cố tình không chấp hành ghi hình khi làm nhiệm vụ.

Với các trường hợp vi phạm có thể kỷ luật, xử phạt hành chính và các hình thức xử lý tương ứng theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Ngoài hình thức giám sát CSGT làm nhiệm vụ bằng các loại camera, thiết bị kỹ thuật trên, Bộ Công an cũng nêu rõ người dân và các cơ quan có thẩm quyền được phép giám sát hoạt động của cảnh sát theo quy định.

Cụ thể, người dân được ghi hình, ghi âm cảnh sát làm nhiệm vụ, tuy nhiên việc giám sát này không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảnh sát và người dân buộc phải đứng ở phía ngoài khu vực cảnh sát làm việc.