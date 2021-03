Cảnh sát giao thông lao xuống sông Lam cứu sống người đàn ông nhảy cầu tự vẫn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h (ngày 11/3), người dân phát hiện một người đàn ông nhảy cầu Bến Thuỷ 1 (bắc qua sông Lam nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) nên trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy – Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường rồi lao xuống sông cứu người đàn ông đang chới với giữa sông.

Anh S. may mắn được cảnh sát cứu sống.

Danh tính nạn nhân may mắn được cứu sống là anh Nguyễn Văn S. (37 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Anh S. sau đó được đưa lên bờ sơ cứu, chăm sóc, sức khoẻ dần hồi phục.