Cảnh phim Chiếc lá bay có Tangmo Nida đóng hot rần rần TikTok, nữ diễn viên quá cố đã làm gì với Baifern Pimchanok?

Sau khi nữ diễn viên Tangmo Nida qua đời, những trích đoạn trong bộ phim Chiếc lá bay hot trở lại. Trong đó, trích đoạn Tangmo Nida xuất hiện cùng Baifern Pimchanok là thu hút sự quan tâm bậc nhất. Chỉ hơn 1 ngày, đoạn clip đã thu về hơn 1,2 triệu view TikTok.

Cảnh phim có sự góp mặt của Baifern Pimchanok và Tangmo Nida.

Trong đoạn clip, Nira (Baifern Pimchanok) có cuộc đụng độ với nhân vật Now. Nhân vật Rong do Tangmo Nida thể hiện cũng có mặt và chứng kiến cuộc cãi vã căng thẳng.

Trích đoạn phim Chiếc lá bay có mặt Tangmo Nida

Nira được mời đến 1 sự kiện dành cho giới thượng lưu nhưng có sự cố bất ngờ đã làm cô bỏ về ngay. Ban đầu, quản lý Yot và trợ lý Tong có cùng Nira đến sự kiện. Sau đó, chỉ có một mình Nira được cho vào, Yot và Tong bị chặn ở cửa với lý do ông chủ chương trình không thích người đồng tính.

Khi biết sự thật này, Nira vô cùng khó chịu. Cô nhớ đến tuổi thơ phải chịu đựng hàng loạt lời miệt thị, chê bai về giới tính của mình. Nira sinh ra là bé trai kháu khỉnh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Nira luôn khao khát được làm con gái. Sau khi cùng mẹ ra nước ngoài sinh sống, Nira đã gặp tai nạn dẫn đến bỏng toàn thân. Lúc này, cô phẫu thuật chỉnh sửa nhiều bộ phận, đồng thời quyết định chuyển giới để sống với giới tính thật của mình.

Bề ngoài, Nira cố tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm người khác nhưng kỳ thực bên trong, cô lại mang nhiều thương tổn. Nira không chịu được cảnh có người phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT, vậy nên cô cứng rắn rời khỏi sự kiện chứ không giải thích thêm.

Xui xẻo làm sao, sự kiện này cũng có Now và Rong góp mặt. Thấy Nira hùng hổ bỏ về, giới truyền thông đồn đoán rằng cô sợ bị Rong đánh ghen vì cướp Chat nên mới chạy trốn. Lại có tờ báo viết rằng Nira gây hấn với Now, sợ Now mắng mình giả tạo nên bỏ đi luôn không quay đầu.

