Cảnh Ngô Diệc Phàm ôm Triệu Lệ Dĩnh không rời trên show bị đào bới, nhà gái từng "vào tầm ngắm" vì lý do này?

Sau Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục làm CBiz rúng động vì scandal liên quan tới hotgirl Đô Mỹ Trúc. Cụ thể, Đô Mỹ Trúc thông qua mạng xã hội đã tố Ngô Diệc Phàm yếu sinh lý nhưng hay thích chứng tỏ, đồng thời còn chuốc rượu và quan hệ tình dục với cô. Thời điểm đó, Đô Mỹ Trúc chỉ mới 17 tuổi.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị lôi kéo vào drama của Ngô Diệc Phàm.

Sau bài tố của Đô Mỹ Trúc, hàng loạt hotgirl khác đã lên tiếng "vạch mặt hội đồng" Ngô Diệc Phàm, các cô gái này đều tố Ngô Diệc Phàm thích săn gái trẻ có vẻ ngoài baby non nớt. Hiện tại, các blogger đều đăng tải thông tin là Ngô Diệc Phàm đã bị phong sát toàn diện. Tất cả nhãn hàng từng làm việc với Ngô Diệc Phàm đều hủy bỏ hợp đồng.

Những hình ảnh thân mật làm dấy lên tin đồn yêu đương trước kia đều bị đào lại.

Trước cục diện phức tạp này, hình ảnh Ngô Diệc Phàm ôm chặt Triệu Lệ Dĩnh trong show 2 tầng kỳ lâu vào năm 2017. Trong 1 tình huống, Ngô Diệc Phàm cứ bám lấy Triệu Lệ Dĩnh không chịu buông. Điều đáng nói là tình huống này chẳng cần đến màn đụng chạm thân mật như thế. Trai chưa vợ - gái chưa chồng quấn lấy nhau, kết quả làm tin đồn yêu đương xuất hiện ầm ĩ.

Đến lúc Ngô Diệc Phàm - Triệu Lệ Dĩnh cùng lên sân khấu trình diễn ca khúc "Miss you", nhiều khán giả cứ mải mê soi biểu cảm giữa 2 người. Có thông tin cho rằng ca khúc Miss you là do Ngô Diệc Phàm viết, ý tưởng sáng tác dựa trên chuyện tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh.

Ở thời điểm hiện tại, khi scandal của Ngô Diệc Phàm vẫn còn căng thẳng, một số khán giả cho rằng vì Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ngoài gầy gò, thấp bé nhẹ cân, lại thêm gương mặt tròn baby nên khiến Ngô Diệc Phàm có cảm giác muốn che chở.

Chứng kiến cảnh Triệu Lệ Dĩnh bỗng dưng bị lôi kéo vào scandal liên quan đến Ngô Diệc Phàm, fan của nữ diễn viên phản ứng rất quyết liệt, đa phần đều cho rằng người qua đường đừng nên kéo Triệu Lệ Dĩnh vào. Bởi từ rất lâu, Triệu Lệ Dĩnh - Ngô Diệc Phàm đã chẳng còn quan hệ thân thiết gì nữa.