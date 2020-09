Cảnh hôn đập vào tường, bạo đến mức lột đồ: Bạch Lộc che mặt xấu hổ, La Vân Hi lộ bằng chứng quá lùn

Tuy chỉ mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim Nửa là đường mật nửa là đau thương của La Vân Hi - Bạch Lộc đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt hơn, khi đoạn clip có cảnh La Vân Hi - Bạch Lộc hôn nhau say đắm đến mức đập người vào tường rồi cởi bỏ quần áo xuất hiện, fan càng thêm sôi nổi bình luận về tác phẩm này.

Mới đây, đoạn clip hậu trường cảnh hôn cháy bỏng kia đã được tung ra, trong đó, khán giả lại 1 lần nữa xem trọn vẹn cảnh hôn khiến ai cũng đỏ mặt này.

Hậu trường cảnh hôn lột đồ của La Vân Hi - Bạch Lộc trong Nửa là đường mật nửa là đau thương.

Để La Vân Hi - Bạch Lộc có thể diễn tốt, đạo diễn đã đích thân thị phạm. Anh chàng kéo 1 nữ nhân viên của đoàn phim ra rồi diễn cảnh hôn mẫu trước mặt 2 diễn viên. Sau đó, Bạch Lộc - La Vân Hi hôn nhau như cách mà đạo diễn đã hướng dẫn. Cảnh hôn này phải quay đi quay lại nhiều lần mới đạt yêu cầu.

Cảnh hôn gây đỏ mặt của La Vân Hi - Bạch Lộc trong bộ phim.

Phải hôn môi say đắm, lại còn lột bỏ y phục trước mặt nhiều người, Bạch Lộc xấu hổ che mặt. La Vân Hi cũng khẳng khá khẩm gì hơn, nam diễn viên liên tục bật cười thành tiếng. Nhưng đáng chú ý là xem qua đoạn clip hậu trường này, mới thấy La Vân Hi chẳng cao hơn Bạch Lộc là bao. Nam diễn viên có dáng người khá gầy gò, thấp bé chứ chẳng cao to vạm vỡ như các tài tử khác. Trước đó không lâu, La Vân Hi còn bị bóc mẽ thường xuyên mang giày độn cao hơn 10cm trên phim trường Hạo Y Hành.

Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh bộ đôi Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) cùng quá trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ.

La Vân Hi tuy đẹp trai nhưng lại có chiều cao khiêm tốn.

Trong đó, Giang Quân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, tuy rất ngổ ngáo nhưng cũng không kém phần chính trực, ngay thẳng. Cô luôn sống với phương châm ngẩng cao đầu, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ để vươn đến thành công.

Còn nam chính Viên Soái lại là tổng tài giàu có, sở hữu tính cách khác người. Không chỉ đẹp trai tài giỏi, Viên Soái còn thường xuyên làm cho các cô gái điên đảo vì sự nam tính, chịu chơi của mình. Dẫu vậy, trong con người Viên Soái lại có phần bướng bỉnh, ngang tàng, thậm chí là thâm hiểm. Để có được thành công, anh chàng này không ngại dùng đến chiêu trò lừa bịp.