Cảnh giác: Không nhấp chuột vào 4 từ này khi truy cập web lạ để tránh mã độc

Các chuyên gia an ninh mạng tại Công ty McAfee (Mỹ) vừa đưa ra cảnh báo người dùng không nên tương tác trên cửa sổ bật lên (pop-up).

Công ty cho biết thông báo dạng pop-up rất phổ biến khi truy cập web, đặc với với những trang không đáng tin cậy như website tải phần mềm bẻ khóa hoặc nội dung lậu.

"Pop-up thường chứa quảng cáo hoặc thông báo nhưng cũng có thể đính kèm liên kết tải xuống mã độc" – chuyên gia của McAfee cho biết và nhấn mạnh – "Đừng bao giờ nhấp vào khung pop-up hoặc thông báo bất kỳ chứa 4 từ: OK, Agree, No hoặc Yes trên các trang web lạ. Thao tác này có thể âm thầm kích hoạt tiến trình tải xuống phần mềm gián điệp".

Các thông báo lạ có thể chứa phần mềm gián điệp, tấn công người dùng. Ảnh minh hoạ: Shutterstock

Theo chuyên gia của McAfee, khi gặp phải tình huống này, người dùng nên đóng cửa sổ bật lên (pop-up) bằng cách nhấn dấu X ở góc hoặc tắt hoàn toàn trình duyệt.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu việc tắt trình duyệt không đơn thuần là bấm vào dấu X. Thay vào đó, người dùng nên tắt hoàn toàn bằng cách kích hoạt trình quản lý tác vụ Task Manager > Kết thúc tác vụ để đóng các tab trên Windows. Còn trên máy Macbook hãy click chuột phải vào icon trên thanh menu bar và chọn "Bắt buộc thoát".

"Nếu không thực hiện các bước này người dùng có nguy cơ tải về mã độc hoặc phần mềm gián điệp. Mã độc sau đó có thể thu thập dữ liệu như tên đăng nhập và mật khẩu các dịch vụ trực tuyến, số thẻ tín dụng và các thông tin nhạy cảm khác của người dùng" – chuyên gia khuyến cáo.

Chuyên gia tại McAfee cũng khuyên người dùng nên cập nhật hệ điều hành thường xuyên vì điều này giúp vá lỗ hổng có thể bị phần mềm gián điệp và chương trình độc hại khai thác.