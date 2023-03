Cảnh báo trẻ nhập viện do uống nước tẩy rửa bồn cầu, dầu gội đầu

Ảnh minh hoạ.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí có tiếp nhận một số trường hợp trẻ nhập viện do tự độc bản thân.

Các trường hợp nhập viện do uống nước tẩy rửa bồn cầu, dầu gội đầu. Các trường hợp này thường từ 14-15 tuổi, độ tuổi tâm sinh lý đang ở giai đoạn chưa ổn định. Phần lớn nguyên nhân đến từ mẫu thuẫn với gia đình, bạn bè do không tìm được tiếng nói chung, hoặc có thể do áp lực học tập.

Theo các bác sĩ, nước tẩy rửa bồn cầu là một loại axit mạnh. Dù vô tình hay cố ý nếu uống phải có nguy cơ bỏng miệng, bỏng họng và bỏng toàn bộ ống tiêu hóa. Nặng thì có thể dẫn tới tử vong, còn nếu uống phải lượng ít thì sau đó có thể gây ra các biến chứng như gây hẹp thực quản làm người bệnh nuốt khó, ăn kém, suy kiệt...

Vì vậy, nếu phát hiện trẻ uống phải các chất trên cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ tiến hành thăm khám và có hướng xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian hay truyền miệng để tránh biến chứng có thể xảy ra.

Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo: Phụ huynh cần thường xuyên chú ý quan tâm chia sẻ với trẻ về học tập, đời sống tinh thần. Khi có mẫu thuẫn các bậc phụ huynh cần nhìn nhận vấn đề để giải thích, chia sẻ cùng trẻ để tìm ra hướng giải quyết phù hợp và triệt để. Không nên bỏ mặc trẻ, tạo thêm áp lực và áp đặt trẻ tránh để trẻ tìm đến những suy nghĩ tiêu cực.