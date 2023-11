Cảnh báo trẻ ngộ độc thuốc lá điện tử

Hình minh họa.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó, bệnh nhi có sử dụng thuốc lá điện tử, dẫn đến tình trạng nôn mửa, đau đầu, mất ý thức, choáng váng và được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi được cấp cứu và xử trí truyền dịch, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.



BSCKI. Nguyễn Đức Dũng – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Thời gian gần đây, khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử ở lứa tuổi học sinh. Nguyên nhân là do các em đã thử hoặc hít phải thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử có chứa nicotine - chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư, nếu sử dụng quá liều sẽ gây ngộ độc.

Nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em vì não bộ của trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Nguy hiểm hơn, ở lứa tuổi này, các em thường có tâm lý thích tò mò nên càng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo và nếu hút trong thời gian dài, thuốc lá điện tử sẽ gây rối loạn nhận thức, rối loạn cảm xúc, tâm thần, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề nhất là suy giảm khả năng tư duy, sáng tạo trong học tập.

Bên cạnh đó, thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất, có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phối trộn. Khi hút thường xuyên sẽ có nguy cơ mắc ung thư rất cao do chất fomaldehyde có trong thuốc lá điện tử.

Để phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đối với thanh thiếu niên, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền cho các em biết về những tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Giáo dục trẻ ý thức tuân thủ pháp luật, nội quy của nhà trường về việc nghiêm cấm mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc lá đối với học sinh.