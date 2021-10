Cảnh báo thời tiết cực đoan trong 10 ngày tới: Biển Đông khả năng đón liên tiếp 2 cơn bão, miền Trung có nơi mưa đặc biệt lớn trên 600mm

Vào tối ngày 6/10/2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức phiên họp trực tuyến thảo luận dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, mưa lớn ở Trung Bộ và diễn biến thiên tai nguy hiểm 10 ngày tới.

Khả năng xuất hiện mưa đặc biệt lớn ở Trung Bộ

Tại phiên họp các đơn vị Dự báo đã báo cáo diễn biến và dự báo hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới. Trong đó tập trung phân tích về khả năng gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Đánh giá những tác động của áp thấp nhiệt đới đến các khu vực khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và Bắc Tây nguyên.

Các chuyên gia, các đại biểu tham dự cũng đưa ra những kịch bản có thể xảy ra của áp thấp nhiệt đới, các nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt do mưa lớn, dự tính các tác động có thể ảnh hưởng đến.

Phía Trung tâm khí tượng cũng đưa ra dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên từ ngày 06/10 đến ngày 08/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến 300-500mm/đợt.

Mưa to đến rất to tại các tỉnh Trung Bộ trong những ngày tới.

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi có nơi mưa đặc biệt lớn với lượng mưa trên 600mm/đợt, ở khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Gia Lai phổ biến từ 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Từ ngày 09-12/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Từ ngày 08/10-12/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn do tác động của không khí lạnh kết hợp với cơn bão số 7. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị có dấu hiệu xuất hiện một đợt mưa đặc biệt lớn.

Mưa lớn xảy ra liên tiếp trong thời gian tới với cường suất lớn, lượng mưa rất to. Các tỉnh/thành phố ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cần đặc biệt chú ý nguy cơ rất cao về lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Khả năng xuất hiện liên tiếp 2 cơn bão

Đặc biệt, Tổng cục khí tượng cũng đưa ra nhận định về khả năng xuất hiện liên tiếp 02 cơn bão trong thời gian tới.

Cụ thể, vào chiều 05/10, một áp tháp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía nam biển Đông, ngay trên dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có xu hướng hoạt động mạnh lên trong những ngày tới. Dự báo, áp tháp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão số 7, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa, sau đó sẽ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ từ ngày 08/10 đến khoảng ngày 12/10.





Dự báo khoảng ngày 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với cơn áp thấp nhiệt đới/bão nên trong những ngày tới diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão được dự báo còn có diễn biến rất phức tạp, khả năng gây mưa lớn ở các tinh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ (mưa lớn do bão, bão kết hợp với không khí lạnh).

Ngoài ra, dự báo khoảng ngày 12-13/10, trên Biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão mới, cơn bão số 8.