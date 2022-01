Cảnh báo thời tiết cực đoan dịp Tết: Không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới liên tiếp xuất hiện, nguy cơ xảy ra giông lốc, mưa tuyết và băng giá, nền nhiệt xuống rất thấp

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 28 - 29/1 (26-27 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với rãnh gió Tây.

Do ảnh hưởng của KKL, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sau đó không khí lạnh liên tục tăng cường và bổ sung dồn dập xuống.

Từ ngày 29/01 (tức 27 tháng Chạp), Bắc Bộ và Thanh Hóa có rét đậm, rét hại và kéo dài triền miên trong những ngày Tết, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá khi nhiệt độ xuống mức rất thấp.

Năm 2021 nước ta đón mưa đá bất thường vào ngày mồng 01 Tết.

Ngoài ra, vào khoảng ngày 26 - 27/1, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam của Philippines đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại, đề phòng tình huống xảy ra giông lốc, mưa đá trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, tương tự Tết Canh Tý 2020 và vùng áp thấp có khả năng vào Biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị:

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại, băng giá, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là chuẩn bị phương tiện, vật tư (vải bạt, tấm lợp các loại), lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đón Tết được an toàn; chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp; chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với rét đậm, rét hại, mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh như: gia cố mái nhà hiện dùng vật liệu dễ bị tốc, vỡ (proximăng, ngói); che chắn bảo vệ vật dụng trong nhà, rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại (Tài liệu tham khảo đã được đăng tải trên website: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx).

Trên biển, các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp và gió Đông Bắc; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các đơn vị nêu trên tổ chức thường trực, theo dõi tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại, tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (qua hệ thống tin nhắn viber số: 0828.008.558; email: pcttvietnam@mard.gov.vn; điện thoại: 024.37335694).

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp... Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

