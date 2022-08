Cảnh báo: Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe HÀU SÂM FASTRO MEN có chứa chất cấm

Ảnh: VFA

Cục An toàn thực phẩm nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu (Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe HÀU SÂM FASTRO MEN, số lô: 010422, NSX: 120422, HSD: 120425) do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 322/QĐ-ATTP ngày 02/8/2022 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, lấy mẫu tại Công ty cổ phần Phát triển công nghệ Bionex Medical - Chi nhánh Hưng Yên (địa chỉ: đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có chứa chất cấm (N-Desmethyl tadalafil).



Ngày 18/8, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh dưới đây, trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.