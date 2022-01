Cảnh báo: Sản phẩm giảm cân V.I.C - Feo dứa và viên uống thảo mộc Mộc slim có chứa chất cấm

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm nhận được 2 Phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 530/QĐ-ATTP của Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein.



Cụ thể:

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe FEO DỨA (số lô: 04.2021, NSX: 25/11/2021, HSD: 24/11/2024).

Số ĐKSP: 4811/2021/ĐKSP ngày 31/5/2021.

Quy cách: 7 gói/ túi.

Sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất -Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ V.I.C, địa chỉ: 52/46 ấp 4 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Nơi lấy mẫu và chất cấm phát hiện: Công ty TNHH sản xuất Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Chất cấm phát hiện: Sibutramine (5,93 mg/g), Phenolphtalein (0,71mg/g).

2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống thảo mộc Mộc slim (số lô: 01.2021, NSX: 17/04/2021, HSD: 16/04/2024).

Số ĐKSP: 2773/2021/ĐKSP ngày 29/3/2021.

Quy cách: hộp 30 viên.

Sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hương, địa chỉ: số 6, ngách 70, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Nơi lấy mẫu và chất cấm phát hiện: Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Chất cấm phát hiện: Sibutramine (12,7mg/viên), Phenolphtalein (2,40 mg/viên).

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định thu hồi 2 sản phẩm vi phạm và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh dưới đây.

Trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

