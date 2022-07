Cảnh báo nóng giúp thí sinh không bị kỷ luật thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn thời điểm này học sinh vẫn căng mình ôn tập nước rút. Thứ trưởng Độ trò chuyện, động viên học sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT trong ít ngày tới.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác trò chuyện, động viên học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) trước kỳ thi.

Thầy Trần Đức Ngọc, Hiệu trưởng cho biết, nhà trường sẽ trở thành điểm thi cho 774 thí sinh. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất với 34 phòng thi, 2 phòng chờ và 2 phòng thi dự phòng đủ điều hòa, cửa chính, cửa sổ đảm bảo an toàn kể cả trong mưa bão. Cán bộ, giáo viên, học sinh đều đã được tập huấn quy chế, nhấn mạnh đề cao ý thức, trách nhiệm từng cá nhân, tránh sai sót, vi phạm quy chế thi.

Kiểm tra cửa sổ ở các phòng thi liệu có sát nhà dân hay không?

Đặc biệt, nhà trường cũng đã họp phụ huynh đề nghị hỗ trợ, nhắc nhở con em ôn tập, ngày thi không mang thiết bị điện thoại, công nghệ vào khu vực thi. Phòng lưu trữ bài thi, đề thi lắp camera giám sát 24/24. Chuẩn bị khu vực để đồ cá nhân của thí sinh cách xa phòng thi cả trăm mét (quy định tối thiểu 25 mét).

Kiểm tra các phòng thi, phòng chứa đề thi, bài thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã “truy bài” các cán bộ sẽ tham gia vào công tác tổ chức thi việc xử lý các tình huống liên quan thí sinh nghi ngờ F0, nhà dân gần phòng thi, máy phát điện không nổ...

Tại trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng), phòng chuẩn bị cho kỳ thi vốn là lớp học trước đó có tranh, ảnh đều được nhà trường cho dán kín.

Đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết, trước kỳ thi, lực lượng đã rà soát từng nhà dân, trụ sở xung quanh điểm thi, các điểm cao… đảm bảo an toàn, an ninh. Lực lượng có các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho công tác in sao, vận chuyển đề thi, bài thi, rà soát tình hình mua bán, sử dụng thiết bị gian lận công nghệ cao để ngăn ngừa kịp thời trước kỳ thi. Ngoài ra, các phòng thi cũng được kiểm tra, đánh giá từng cửa sổ và hướng dẫn cửa nào được đóng, cửa nào được mở, tránh chuyện kẻ gian có thể đặt thiết bị từ ngoài nhà dân zoom vào phòng thi.

Thí sinh dùng kính thu phát trong phòng thi

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Đỗ Văn Lợi cho biết, đến nay 49 điểm thi cùng hơn 3.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi đã sẵn sàng. Tuy nhiên, năm nay địa phương vẫn có những băn khoăn như: Thí sinh F0 thi phòng riêng sẽ sử dụng đề ở phòng thi theo danh sách cũ hay đề dự bị bởi vì khi hồi bài về chấm trắc nghiệm bằng máy, 2 mã đề thi cùng một phòng thi có thể bị máy báo lỗi.

Hay như, cán bộ coi thi rất khó nhận diện thiết bị gian lận công nghệ cao trong thời gian làm bài thi nếu thí sinh cố tình sử dụng phải xử lý ra sao? Ông dẫn ví dụ, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của địa phương, có thí sinh đeo kính, có điểm hơi to ở tai, cán bộ coi thi nghi ngờ đành báo cáo trưởng điểm thi lập biên bản và nhờ lực lượng công an xác minh thiết bị sau khi em này đã hoàn thành toàn bộ bài thi. Kết quả của cơ quan công an xác minh cho thấy, kính thí sinh sử dụng trong phòng thi có khả năng thu phát và em này sau đó đã bị kỷ luật hủy toàn bộ bài thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các băn khoăn của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng được lãnh đạo Bộ GD&ĐT hướng dẫn, giải đáp kịp thời để áp dụng cho kỳ thi diễn ra trong ít ngày tới.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các điểm thi có giải pháp test nhanh cho thí sinh nghi ngờ COVID-19. Các nhà trường quan tâm đến từng học sinh, “cá biệt hóa” học sinh khó khăn, xem các em thiếu gì, cần gì để đặt hàng lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ. Trong tất cả các khâu, các đơn vị đều phải có kế hoạch, phương án rõ ràng, kín việc.“Ví dụ khi mất điện phải có ngay máy nổ để đảm bảo điện cho các phòng thi, phòng chứa bài thi, đề thi. Không để xảy ra tình trạng trang bị máy nổ nhưng khi cần lại nổ không lên”, Thứ trưởng nói.

Ông Độ cũng nhấn mạnh cán bộ coi thi phải nhiều lần nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi. “Từng có trường hợp chỉ còn 5 phút nữa hết giờ làm bài, điện thoại trong túi quần của 1 thí sinh reo lên. Em này dù khóc lóc giải thích vô tình quên nhưng giám thị phải lập biên bản theo quy định. Đáng tiếc, đó là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Chúng ta nỗ lực để hạn chế tối đa trường hợp thí sinh bị kỷ luật”, ông Độ nhắc nhở.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nói rằng, nhiều năm qua địa phương tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào là nhờ quán triệt tất cả cán bộ, giáo viên nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế. Khi có thí sinh vi phạm đều bị xử lý, không có xin xỏ.

Lai Châu: Lo thí sinh để điện thoại trong cốp xe gần phòng thi

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu, điểm thi có khuôn viên chật hẹp, vẫn có trường hợp thí sinh để điện thoại trong cốp xe và gara rất gần với phòng thi, rất khó quản lý thiết bị gian lận công nghệ cao.

Lai Châu cũng "kêu" khó thực hiện quy định để đồ đạc thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 mét để chặn gian lận vì khuôn viên trường chật hẹp.

Sở GD&ĐT Lai Châu kiến nghị thông tin, việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vẫn còn gặp các khó khăn như, hướng dẫn thi năm nay yêu cầu Ban in sao đề thi và Ban làm phách bài thi chuẩn bị 1 máy điện thoại cố định, có loa ngoài và có chức năng ghi âm. Tuy nhiên, hiện tại địa phương chưa chuẩn bị được loại máy này do trên thị trường không có điện thoại cố định đảm bảo theo yêu cầu.

Về yêu cầu mỗi điểm thi bố trí khu vực an toàn, cách phòng thi tối thiểu 25 mét để cất giữ đồ đạc cho thí sinh Lai Châu cũng khó khăn. Theo lý giải của ngành giáo dục, nhiều điểm thi khó khăn về cơ sở vật chất, khuôn viên chật hẹp rất khó để sắp xếp. Chưa kể, vẫn có trường hợp thí sinh để điện thoại trong cốp xe và gara rất gần với phòng thi, rất khó quản lý thiết bị gian lận công nghệ cao.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Lai Châu cũng cho rằng, quy chế thi Tốt nghiệp THPT hiện đang quy định cho phép thí sinh mang vào phòng thi máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem và truyền nhận thông tin, hình ảnh. Tuy nhiên, trong các phòng thi, giám thị không có nghiệp vụ để nhận diện, xác định được tính năng của các thiết bị quy chế cho phép hay không.

Do đó, trong kỳ thi tới, địa phương kiến nghị Bộ GD&ĐT sửa đổi quy định, cấm tuyệt đối thí sinh mang thiết bị, vật dụng không phục vụ cho việc làm bài vào phòng thi sẽ thuận lợi, an toàn hơn. Ngoài ra, kỳ thi tổ chức vào thời điểm mưa lũ ở miền núi nên đường thường xảy ra sạt lở, việc di chuyển của cán bộ làm thi, thí sinh gặp khó khăn.

Tại Lai Châu, năm nay toàn tỉnh có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.512 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, 1988 thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh ĐH. Thời điểm này địa phương đã chuẩn bị 20 điểm thi chính thức, 20 điểm thi dự phòng. Trong đó, điểm thi có nhiều phòng thi nhất là Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn với 25 phòng thi; điểm Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Phong Thổ và Trường Dân tộc nội trú THPT huyện Than Uyên ít phòng thi nhất với 5 phòng thi.

Đến nay, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó với thời tiết mùa mưa lũ, xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả thí sinh dự thi và cán bộ.

Trước đó, một số Giám đốc Sở GD&ĐT địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng "kêu" khó thực hiện quy định để đồ đạc thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 mét để chặn gian lận. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các địa phương gỡ khó, tìm giải pháp để thực hiện vì thiết bị gian lận công nghệ cao ngày càng tinh vi, cơ quan công an khuyến cáo điểm thi thực hiện. Nếu không có thể xảy ra tình trạng đối tượng gian lận kích hoạt thiết bị thu phát thông qua điện thoại trung gian để gần phòng thi. (Hà Linh)

Thanh Hoá: Hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chiều 30/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hoá cho biết, tại Thanh Hoá tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì, tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 37.727 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.969 thí sinh tự do. Theo đó, toàn tỉnh bố trí 74 điểm thi với hơn 1.626 phòng thi, huy động khoảng hơn 5.718 cán bộ tham gia coi thi.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Ban chỉ đạo thi, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm tốt nhất các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ban chỉ đạo thi đã chỉ đạo hội đồng thi xây dựng phương án cụ thể với tất cả các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi. Khu vực in sao đề thi được bảo đảm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác y tế và các điều kiện cần thiết khác trong và ngoài khu vực thi; phương án xử lý các tình huống đột xuất như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh cũng được xây dựng và chuẩn bị chu đáo…

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Trường THPT Tĩnh Gia 1 (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá)

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức cho biết, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn ngành, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 tại Thanh Hóa đã sẵn sàng, bảo đảm lịch công tác thi của Bộ GD&ĐT.

Tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, kiểm tra lại tất cả các khâu của kỳ thi từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ kỳ thi, các điều kiện, phương án dự phòng bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, cùng với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt các khâu của kỳ thi, trong đó đặc biệt lưu ý công tác in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo quản đề thi, bài thi; công tác coi thi, chấm thi… Mỗi cán bộ coi thi cần quan tâm nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi, tránh để xảy ra những vi phạm không đáng có trong phòng thi như mang điện thoại vào phòng thi, mang tài liệu vào phòng thi…

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương) và điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 1 (thị xã Nghi Sơn). (Hoàng Lam)