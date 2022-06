Cảnh báo nguy cơ ngộ độc bánh trôi ngô

Hình minh hoạ. Ảnh: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang

Tổn thương gan, suy gan, hôn mê gan, tiên lượng rất nặng… là tình trạng nguy kịch chung của cả 3 bệnh nhân hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Đây là 3 bệnh nhân nặng trong nhóm 7 bệnh nhân cùng bị ngộ độc sau khi ăn bánh trôi ngô tại Mèo Vạc, Hà Giang. Đáng chú ý, trong gia đình đã có một trẻ nhỏ tử vong.



TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết: "Các bệnh nhân có biểu hiện tổn thương gan ồ ạt, cấp tính rất nhanh chóng sau khi ăn. Chưa đầy 1 ngày sau khi ăn, bệnh nhân đã có biểu hiện nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đến viện trong tình trạng suy gan cấp, cận kề tử vong. Trong nhóm đã có 1 cháu mất tại gia đình vào ngày thứ 2 sau khi ăn".

Nguyên nhân dẫn tới ngộ độc nặng được chẩn đoán là do gia đình sử dụng bột ngô ngâm nước phơi khô còn lại sau khi đã xay và làm bánh ăn nhiều ngày trước.

Người nhà các bệnh nhân chia sẻ: "Những lần trước, mẹ làm bánh ăn trong 1 - 2 ngày hết, nhưng lần này mẹ làm nhiều, 4 - 5 ngày vẫn còn nên vẫn ăn".

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết thêm: "Do người dân sử dụng bột ngô ngâm cũ từ 5 - 6 ngày trước đó vẫn sử dụng lại để làm bánh tiếp dẫn tới bị ngộ độc. Bản chất là do độc tố vi nấm gây ra, khoảng 10 năm trở lại đây chúng ta đã xác định rõ".

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo: Mùa hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm thường xảy ra do thời tiết nắng nóng, nếu người dân không bảo quản thực phẩm đúng cách sẽ dễ bị nhiễm các vi sinh vật, vi khuẩn; tiếp đó là do khi đi du lịch sử dụng các đặc sản, hải sản các vùng miền nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì rất dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm".