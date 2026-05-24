Bệnh nhân Đ.Đ.N. (trú tại Hà An, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn con so. Chỉ sau thời gian ngắn, người bệnh xuất hiện các triệu chứng tê môi, tê lưỡi, tê bì chân tay, mệt nhiều và khó thở tăng dần.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, theo dõi sát diễn biến và xử trí tích cực. Sau khi qua cơn nguy kịch ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Theo các bác sĩ, con so có hình dạng gần giống sam biển nên rất dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, con so chứa độc tố tetrodotoxin - chất độc thần kinh cực mạnh tương tự độc tố cá nóc, tập trung nhiều ở trứng, gan và tuyến sinh dục.

Đáng lưu ý, độc tố này bền nhiệt nên nấu chín, hấp, nướng hay chiên đều không phá hủy được. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng, với tỷ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các triệu chứng thường xuất hiện sau 10-45 phút gồm tê môi, tê lưỡi, buồn nôn, chóng mặt, yếu cơ. Trường hợp nặng có thể dẫn tới liệt cơ hô hấp, tụt huyết áp, suy hô hấp cấp và tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng con so làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có biểu hiện như tê môi, khó thở, yếu tay chân sau ăn hải sản lạ cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, không tự điều trị tại nhà hoặc áp dụng các mẹo dân gian.