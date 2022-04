Cảnh báo hút mỡ hỏng: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau

Hiện nay, ở Việt Nam và thế giới đã ghi nhận không ít các trường hợp tử vong do phẫu thuật hút mỡ. Phần lớn các trường hợp tử vong đều do phẫu thuật tại các cơ sở thẩm mỹ không phép. Tử vong do hút mỡ có thể vì các nguyên nhân: ngộ độc lidocain, shock phản vệ do dị ứng các thuốc đưa vào cơ thể, quá tải lượng dịch đưa vào cơ thể, thuyên tắc mạch, hạ thân nhiệt đột ngột…

Bác sĩ cảnh báo về những ca hút mỡ hỏng.

Cụ thể, vụ việc 1 người phụ nữ (50 tuổi) tử vong sau 3 ngày hút mỡ tại 1 Bệnh Viện Thẩm Mỹ ở Thành Phố HCM, trước khi tử vong bệnh nhân có dấu hiệu thuyên tắc mỡ. Theo Ths.Bs Nguyễn Hữu Tùng tại Khoa Thẩm Mỹ Bệnh Viện Hồng Ngọc cho biết: “Khi chúng ta hút mỡ, tế bào mỡ sẽ được hóa lỏng - đánh tan - đưa ra ngoài. Nhưng nếu như không đúng kỹ thuật sẽ có thể gây sang chấn và tổn thương mạch máu. Khiến các tế bào mỡ có thể đi vào lòng mạch máu, gây ra những cục máu đông làm thuyên tắc phổi tạng, gây suy hô hấp. Từ suy hô hấp dẫn đến tử vong”.

Cũng là nạn nhân của Hút Mỡ Hỏng, chị N.T.H (Quảng Ninh) sau khi hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ gần nhà, chị gặp phải các tình trạng: Phần bụng bị bầm tím, lồi lõm thành từng cục, đau đớn kéo dài và phải đi cấp cứu chỉ sau 2 tuần thực hiện hút mỡ.

Theo Ths.Bs Nguyễn Hữu Tùng: “Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hút mỡ hỏng: Trước tiên kể đến tay nghề bác sĩ còn non kém, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, trang thiết bị cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu 1 ca phẫu thuật an toàn, thậm chí nhiều cơ sở thẩm mỹ chỉ vì cái “lợi” trước mắt mà ngang nhiên “bán rẻ” lương tâm để phẫu thuật “chui” khi không có giấy phép đăng ký và không có chứng nhận của Bộ Y Tế”.

Hậu quả khôn lường từ hút mỡ hỏng

Hầu hết biến chứng sau hút mỡ xuất hiện quanh vị trí làm phẫu thuật như sưng nề, bầm tím, bị thâm da do xuất huyết, da chỗ cứng chỗ mềm… Nghiêm trọng hơn, nếu bác sĩ hút không đúng kỹ thuật làm tràn dịch màng phổi, tổn thương tĩnh mạch, các tế bào mỡ sẽ bị hút vào mạch máu, gây tắc nghẽn, có thể dẫn đến tử vong do thuyên tắc mạch.

Các nguy cơ khác cũng có thể xảy ra như chảy máu nhiều, tụ dịch, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh…

Biến chứng của hút mỡ hỏng (Ảnh minh họa)

Các biến chứng tại chỗ

Là các biến chứng thường gặp nhất xuất hiện ngay tại vị trí phẫu thuật và ít gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các biến chứng này sẽ gây khó chịu cho người bệnh và ảnh hưởng đến kết quả thẩm mỹ:

Phù nề

Phù nề hay sưng nề là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước bất cứ tổn thương phẫu thuật nào. Bệnh nhân sẽ bị sưng nề tại chỗ trong 24 - 48h giờ sau phẫu thuật. Sau 10 - 14 ngày được kiểm soát bằng băng ép cố định và quần định hình, tình trạng này sẽ thuyên giảm từng ngày.

Các trường hợp phù nề có sưng to kèm theo cơn đau bất thường và khó chịu kéo dài quá 6 tuần, sẽ khiến thời gian hồi phục lâu hơn, gia tăng sẹo và thường dễ bị lồi lõm sau hút.

Nhiễm trùng

Trong và sau hút mỡ, kiểm soát nhiễm khuẩn là cực kỳ quan trọng. Nếu không sẽ hình thành các ổ tụ dịch với biểu hiện sưng viêm, đỏ tấy, có khi nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng, như viêm cân cơ hoại tử (vi khuẩn ăn mòn các mô) hoặc với hội chứng sốc nhiễm độc; đây là trường hợp nhiễm trùng nặng có thể tử vong.

Hoại tử da

Hoại tử do hút mỡ và tạo hình thành bụng chủ yếu xuất phát từ việc làm sai kỹ thuật, gây tổn thương đến các mạng mạch nuôi vùng da bụng. Sai kỹ thuật ở đây có thể xem xét như hút mỡ sai vị trí: hút quá nông phá hủy các mạch máu và dây thần kinh hoặc quá sâu chạm vào phần cơ. Do đó, hút mỡ hay tạo thành hình bụng không phải ai cũng làm được và làm an toàn, tay nghề bác sĩ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Lồi lõm không đều

Biểu hiện hiện rõ ràng nhất chính là vùng bụng không được phẳng mịn, có thể bị lõm vào hoặc lồi ra. Da bị gợn sóng, có nếp gấp, nếp nhăn.

Các biến chứng toàn thân

Ngộ độc thuốc tê

Việc sử dụng thuốc tê tại chỗ có nồng độ cao sẽ gây ra những rủi ro như ngộ độc làm buồn nôn, nôn, run rẩy, kích động, nói nhảm và rung giật cơ từ đó có thể dẫn đến ngộ độc nặng gây co giật, rối loạn nhịp tim và ngừng tim.

Sốc phản vệ

Sốc phản vệ là 1 trong những phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm nhất, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ hô hấp, tuần hoàn và có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng người bệnh nếu không xử lý kịp thời.

Huyết khối tĩnh mạch sâu

Là tình trạng hình thành các cục máu đông ở các tĩnh mạch làm cản trở việc lưu thông máu trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân chính gây thuyên tắc mạch phổi, dẫn đến tổn thương nội mạc hoặc rối loạn chức năng….

Phù phổi cấp

Do truyền quá nhiều lượng dịch vào tĩnh mạch cũng như tiêm vào mô mỡ khiến cho dịch chạy vào phổi, dẫn đến phù phổi.

Những yếu tố quyết định 1 ca hút mỡ thành công

Theo Ths.Bs Bùi Tuấn Anh - Khoa Thẩm Mỹ Bệnh Viện Hồng Ngọc khẳng định: Không chỉ phẫu thuật hút mỡ mà các phẫu thuật khác đều phải AN TOÀN. Có rất nhiều yếu tố quyết định 1 ca phẫu thuật thành công:

Thứ nhất: Chúng ta phải tìm hiểu các Bệnh Viện, các cơ sở lớn, uy tín có các chuyên Khoa đầu ngành được cấp giấy phép hoạt động bởi Bộ Y Tế, đảm bảo điều kiện về phòng mổ, ekip mổ, phòng hậu phẫu và các phòng ban có liên quan.

Thứ hai: Bác sĩ phẫu thuật viên thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề, kiến thức chuyên môn sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm, đã từng thực hiện hút mỡ bụng thành công là tiêu chí quan trọng giúp bạn yên tâm “chọn mặt gửi vàng”.

Thứ 3: Quy trình phẫu thuật chuẩn Bộ Y Tế. Với mỗi ca phẫu thuật để đảm bảo an toàn cũng như giảm thiểu các biến chứng, bạn cần trải qua một quá trình chuẩn, xuyên suốt từ khâu thăm khám, kiểm tra sức khỏe, thực hiện phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu.

Thứ 4: Yếu tố công nghệ là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hút mỡ, một trong những phương pháp hút mỡ an toàn giúp loại bỏ mỡ thừa một cách nhanh chóng an toàn với người điều trị đó chính là phương pháp hút mỡ Vaser Lipo - Công nghệ được FDA Hoa Kỳ chứng nhận mang lại hiệu quả vượt trội.

Nhu cầu làm đẹp là tất yếu không chỉ của riêng ai. Vì vậy, hãy làm đẹp có hiểu biết, sáng suốt lựa chọn CƠ SỞ THẨM MỸ UY TÍN nơi có đội ngũ y bác sĩ GIÀU KINH NGHIỆM, chuyên nghiệp và đặc biệt công nghệ hút mỡ hiện đại được chứng nhận từ các tổ chức y tế thế giới.

