Cảnh báo: Da dầu sẽ càng tiết dầu nhiều nếu bạn cứ làm 2 hành động này mỗi ngày

Mùa hè chính là cơn ác mộng của nàng da dầu. Dưới cái nắng nóng oi bức, da càng tiết nhiều dầu hơn trong khi da vẫn khô, thiếu độ ẩm như thường. Vấn đề này khiến rất nhiều chị em khó chịu, tìm đủ mọi cách mà không thể cải thiện được.

Nguyên nhân khiến da càng tiết nhiều dầu trong mùa hè

Nguyên nhân sâu xa của việc da trở nên nhờn hơn là do tuyến bã nhờn tiết ra mạnh mẽ, mức độ có thể là do cơ địa của da, do gen quyết định và cũng có thể do bạn chăm sóc không đúng cách.

Ngoài ra da dầu còn do chế độ ăn uống của bạn, ăn nhiều đồ chiên rán, các thực phẩm từ bơ sữa, ăn đồ ăn mặn hay thức uống có cồn, cafe... cũng khiến da tiết nhiều dầu hơn.



Một số cách thức kiềm dầu tưởng là hiệu quả, hóa ra lại khiến tình trạng dầu nhờn càng nghiêm trọng hơn

Có nhiều cách kiềm dầu nhưng thực tế lại làm hỏng da, không những không giải quyết được vấn đề tiết dầu của da mà còn gây ra nhiều vấn đề về da hơn. Hãy xem liệu bạn có chăm sóc da sai cách không nhé.

Sai lầm 1: Ám ảnh với việc làm sạch quá mức

Rửa mặt là bước đầu tiên trong việc kiểm soát dầu, tuy nhiên, một số bạn rửa mặt liên tục ngay khi da đổ dầu, họ có thể rửa ba hoặc bốn lần một ngày, đây là cách rửa mặt quá nhiều và làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Sai lầm 2: Thường xuyên sử dụng giấy thấm dầu

Dùng giấy thấm dầu liên tục để loại bỏ dầu nhờn là cách làm rất nhiều cô nàng sử dụng. Một tờ giấy mỏng đơn giản, tiện lợi và không tốn kém mà vẫn lấy đi lớp dầu thừa khó chịu.

Giấy thấm dầu tuy có thể hút hết lượng dầu thừa trên mặt nhưng lại không thể giải quyết tận gốc vấn đề tiết bã nhờn, chỉ có thể nói là điều trị triệu chứng chứ không phải căn nguyên. Việc sử dụng quá thường xuyên cũng sẽ khiến da nhận nhầm tín hiệu “thiếu dầu”. Da chỉ có thể tiết dầu nhiều hơn để tự bảo vệ, dẫn đến tình trạng da dầu càng thêm dầu.

Cách đúng đắn nhất khi chăm sóc da dầu

1. Dưỡng ẩm đầy đủ

Đừng nghĩ rằng da dầu không cần dưỡng ẩm nhé! Đây là bước chăm da nhất định phải có trong suốt cả năm và đối với mọi loại da không riêng gì da dầu. Dưỡng ẩm không chỉ liên quan đến việc củng cố lại hàng rào bảo vệ da của bạn mà còn là một bước quan trọng để kiểm soát dầu.

Dầu dưỡng cũng là một cách kiểm soát dầu hiệu quả, an toàn và lâu dài hơn. Dầu dưỡng sẽ tập trung vào cơ chế bài tiết bã nhờn, điều chỉnh cơ bản sự tiết dầu và ngăn chặn dầu quá mức làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nhiều bạn e ngại dùng dầu dưỡng vào mùa hè nhưng thực tế đây lại là bước dưỡng ẩm, kiềm dầu cực kì hiệu nghiệm.

2. Các thành phần kiềm dầu hiệu quả đối với làn da dầu

* Niacinamide (Vitamin B3): Niacinamide được ví như thần dược dưỡng da, ngoài tác dụng làm trắng và sửa chữa hàng rào bảo vệ da, thành phần này còn có khả năng kiểm soát dầu, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể phát huy tác dụng kiềm dầu trong vòng hai tuần.

* Tretinoin: Bản thân Tretinoin là một chất trị mụn nổi tiếng nhưng lại dễ gây kích ứng da và đôi khi còn kị với nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên với làn da dầu, các bạn nên nghiên cứu dùng Tretinoin để kiềm dầu, Tretinoin có thể kiềm dầu, kháng viêm trị mụn và cải thiện rất nhiều vấn đề về da.

* Các chất chống oxy hóa như Resveratrol, Polyphenol trong trà, Astaxanthin... có thể ức chế và giảm tiết dầu trên da.

* Axit Azelaic, chiết xuất nấm men, Vitamin B6, Axit Ethyl Linoleic cũng có thể điều tiết dầu hiệu quả giúp bạn hạn chế dầu nhờn, da láng mịn khô ráo hơn trong mùa hè nắng nóng.

Gợi ý sản phẩm dành cho nàng da dầu:

* Sữa rửa mặt chiết xuất hoa hồng Fresh Rose Cleansing Foam

Tinh chất hoa hồng giúp làm dịu da đồng thời làm sạch lỗ chân lông với các bọt khí đi sâu vào bên trong. Ngoài ra, thành phần hoa anh thảo và dầu quả lựu có trong sản phẩm sẽ giúp tái tạo và bồi đắp thêm lượng collagen đã thất thoát trong ngày, da sẽ được duy trì độ sáng và ngày càng khỏe mạnh.

Nơi mua:Tiki Giá: 650k/125ml

* Dưỡng da dạng xịt Caudalie Beauty Elixir

Thành phần 99,40% nước nho nguyên chất, với Benzoin cùng nhiều loại tinh dầu thảo mộc: nhựa thơm, hoa cam, hoa hương thảo, hoa hồng, bạc hà... Caudalie Beauty Elixir chính là lọ serum dưỡng cần thiết cho mọi loại da, nhất là da dầu.

Nơi mua:Lazada Giá: 630k/100ml

* Kem dưỡng da

Kiehl’s Ultra Facial Oil-Free

Kiehl’s Ultra Facial Oil-Free Gel-Cream là lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các nàng da dầu sợ hãi một lớp kem dưỡng bí bách, khó chịu trong thời tiết nhiệt đới. Mỗi ngày chỉ cần một lớp kem dưỡng mỏng nhẹ là nàng da dầu đã đủ tự tin ra ngoài rồi mà mặt vẫn khô thoáng.

Được kết cấu dưới dạng gel-cream mỏng nhẹ, trắng đục như thạch lựu, kem dưỡng ẩm Kiehl’s dễ dàng lướt nhẹ trên da, thâm nhập vào lớp biểu bì, cung cấp độ ẩm và giúp da tràn đầy sức sống.

First Aid Beauty Ultra Repair Oil-Control Moisturizer

Một hũ kem siêu nhẹ cấp ẩm cho da dầu mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Công thức siêu nhẹ này cấp ẩm tối ưu cho da dầu mà không để lại cảm giác bóng nhờn.

Nơi mua: lingbeau Giá: 800k/50ml