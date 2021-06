CẢNH BÁO: Bỏ 800k mua serum B5 SkinCeuticals mới biết là hàng fake, chị em xem chi tiết này là biết ngay thật/giả

SkinCeuticals là thương hiệu dược mỹ phẩm dẫn đầu ngành công nghiệp chăm sóc, trị liệu, phòng ngừa và bảo vệ làn da. SkinCeuticals nổi tiếng với SkinCeuticals Vitamin C E Ferulic Serum, serum Skinceuticals Hydrating B5 và rất nhiều những sản phẩm chăm sóc da, chống lão hóa khác. Và đương nhiên mức giá của mỗi lọ serum, kem dưỡng của SkinCeutical cũng không hề đơn giản.

Một lọ SkinCeuticals Hydrating B5 chính hãng được bán với giá 1750k/30ml.

Thế nhưng khi tìm kiếm trên mạng, không ít những shop bán lọ SkinCeuticals Hydrating B5 với những mức giá chỉ bằng một nửa, thậm chí giá cả còn lung tung không thống nhất. Khiến rất nhiều người nghi ngại về sự đảm bảo của những lọ serum giá rẻ như vậy.

Chính bởi các sản phẩm của SkinCeuticals từ lâu đã rất nổi tiếng, cụ thể là lọ SkinCeuticals Hydrating B5 nên rất nhiều người mong muốn được sở hữu một trong những lọ serum đình đám này. Và thế là không ít người bị "mắc bẫy" các shop hàng fake vì những deal khuyến mãi hay mức giá rẻ chỉ bằng một nửa.

Hằng Dương chia sẻ mua lọ serum B5 này với giá 800k trong đợt sale 6.6 vừa qua. Mua về mới "ngã ngửa" lọ serum của cô là hàng fake.

Rất nhiều những beauty blogger và nhân vật am hiểu về mỹ phẩm skincare đã chia sẻ cách phân biệt hàng thật và hàng giả từ chính lọ serum SkinCeuticals Hydrating B5. Nhân trường hợp của HD, Hin Pháp - một trong những nhân vật am hiểu về mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm Pháp đã chỉ rõ cách phân biệt bằng mắt thường giúp chị em có sự am hiểu nhất định và không mua phải hàng nhái rồi mất tiền oan.



Theo như Hin Pháp chia sẻ, các lô fake cũ thì dễ nhận nhất là địa chỉ trang web của hãng bị đánh lỗi sai chính tả, thiếu 1 chữ 'i' . Khi mua bạn hãy check kỹ nhãn sau, dòng cuối cùng giới thiệu địa chỉ trang web hãng nếu thiếu chữ thì fake 100%.



Vỏ hộp giấy lọ fake cứng, mép hộp sắc, còn lọ thật thì mép các góc hộp tròn trịa hơn. Khi đặt cạnh lọ thật sẽ thấy rõ màu vỏ hộp fake xanh nhạt hơn.

Lọ fake có chai có mùi nhẹ và có chai mùi thơm hắc, cảm giác như mùi nước hoa Dior sang chảnh. Hàng chuẩn không có hương liệu, chai mùi nguyên bản của các thành phần, gần như là không thấy mùi.



Hin Pháp chia sẻ thêm, các lô Skinceuticals hàng fake thực sự không giống y hệt nhau, nhãn chữ chính có lô thanh mảnh, có lô lại đậm hơn. Nhưng hàng thật thì dù sản xuất lô nào cũng vẫn luôn nhận ra là hàng thật. Bọn fake làm có tinh vi đến mức nào thì cũng vẫn có lỗi, chị em cũng nên nắm được những chi tiết này để có thể tự phân biệt được thật giả khi mua sản phẩm.

[SkinCeuticals] Phân biệt hàng thật và giả Hydrating B5.

SkinCeuticals có hai phiên bản của Mỹ và Pháp, với thiết kế mẫu mã hơi khác chút. Các chị em cũng đừng vì sự khác nhau này mà hiểu lầm là hàng giả. Bác sĩ Trường - chuyên khoa da liễu cũng chỉ ra sự khác biệt về mẫu mã của hai phiên bản Mỹ và Pháp, để chị em có thêm kiến thức và lựa chọn được lọ serum phù hợp với nhau cầu của mình.

SkinCeuticals có hai phiên bản Mỹ và Pháp.

Bản Mỹ có tên gọi là "Hydrating B5 Gel" trong khi bản Pháp chỉ có tên là "Hydrating B5". Dòng của Pháp màu xanh hơi đậm hơn dòng của Mỹ. Về mẫu mã bản Mỹ và Pháp khác nhau như vậy.

Về thành phần thì bản Mỹ có 4 thành phần chính trong khi bản Pháp có tới 11 thành phần và cả hai bản đều in rõ ở ngoài bao bì.

