Căng thẳng tranh luận tại phiên tòa vụ bác sĩ bị tố hiếp dâm nữ điều dưỡng ở Huế: Luật sư "tố" VKS phê chuẩn bắt tạm giam trái pháp luật

Vụ án gây xôn xao dư luận xảy ra vào sáng 17/9/2019 tại căn hộ của cựu bác sĩ Phương ở khu tập thể Đống Đa, TP. Huế.

Ngày 1/12/2020, TAND TP. Huế đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai nhưng tuyên trả hồ sơ vụ án lại cho VKSND TP. Huế để điều tra bổ sung.

Cụ thể, HĐXX yêu cầu VKSND TP. Huế phải tiến hành giám định bổ sung đoạn ghi âm đã được giám định theo Kết luận 6906C09P6 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; giám định lại tỉ lệ thương tích của bị hại tại thời điểm bị thương tích, do căn cứ để xác định tỉ lệ thương tích chưa rõ ràng, một số tài liệu do cơ quan điều tra thu thập gửi làm căn cứ giám định là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phải thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, dựng lại hành vi, tình huống của bị cáo và bị hại từ khi bị hại đến phòng 203 chung cư Đống Đa (nơi xảy ra sự việc) cho đến khi ra về, đồng thời tiến hành đối chất giữa bị cáo, bị hại về những vấn đề còn mâu thuẫn trong lời khai.

Tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Quang Huy Phương (đều ở Hà Nội) khẳng định tất cả các tài liệu, chứng cứ vụ án không đủ cơ sở luận tội; cáo trạng của VKSND TP. Huế nhìn theo một chiều, nội dung dịch file ghi âm bỏ sót nhiều từ, không thực nghiệm hiện trường...

Về cáo buộc tội "Cố ý gây thương tích", các luật sư này cho rằng đã vi phạm tố tụng hình sự. Tỉ lệ tổn thương của nạn nhân tại 2 bản kết luận pháp y giám định thương tật đã vi phạm quy định, chưa đúng vấn đề, trong bút lục điều tra một giám định viên không có chữ ký...