Căng thẳng 3 tiếng cấp cứu mẹ con sản phụ mang thai 33 tuần bị xe 7 chỗ tông trúng bụng nguy kịch

Tối 4/11, đại diện Bệnh viện (BV) Sản - Nhi An Giang cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cứu thành công một trường hợp thai phụ cận sinh bị tai nạn giao thông rất nặng.

Sản phụ tên L.T.A.N. (36 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), được chuyển từ BV đa khoa thị trấn An Giang đến lúc 3h sáng cùng ngày trong tình trạng doạ thai sinh non.

Theo bệnh sử, trước đó 2 giờ sản phụ bị xe 7 ghế đụng trúng bụng, té không rõ tư thế nên được đưa vào viện cấp cứu.

Một ca phẫu thuật ở BV Sản - Nhi An Giang.

Tại BV Sản - Nhi An Giang bệnh nhân đau bụng, tử cung to, có vết thương môi 3 cm đã băng, nôn dịch nâu sậm. Bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai cũ, tử cung to, được chẩn đoán con rạ lần 3, thai 33 tuần 6 ngày, xuất huyết nội, nhau bong non/chấn thương bụng kín.

45 phút sau nhập viện, bệnh nhân mệt, da xanh, vã mồ hôi.

Sau khi tiến hành hội chẩn, ekip bác sĩ điều trị quyết định phải mổ khẩn để cứu hai mẹ con sản phụ.

Bé gái con sản phụ được đưa ra khỏi bụng mẹ an toàn.

Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ. Các bác sĩ mở bụng đường giữa trên và dưới rốn 30 cm, phát hiện ổ bụng có máu loãng, cục đỏ tươi khoảng 3.000 gram.

Các bác sĩ rạch ngạch ngang eo tử cung, đưa bé gái nặng 2.100gram khỏi bụng mẹ an toàn. Lúc này xác định bệnh nhân nhau bong 30%, rách động mạch, tĩnh mạch treo tràng trên, chấn thương bụng kín. Bác sĩ tiến hành cắt tử cung bán phần, hút máu và lấy máu cục vỡ trong ổ bụng.

Bệnh nhân mất nhiều máu, phải bù 3 đơn vị máu, 3 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương và 3.000 ml dịch.

Hiện sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định.

Hậu phẫu, cả mẹ lẫn con đều qua cơn nguy kịch, mạch và huyết áp ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi , Phó Giám đốc BV cho biết đây là trường hợp nguy hiểm, khi vào viện thì huyết áp đã xuống rất thấp. Nếu chậm trễ thêm một chút nữa, 2 mẹ con sản phụ có thể mất mạng.