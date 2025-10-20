Cần sớm đẩy lùi mối nguy hiểm từ bệnh não mô cầu

TS. BS Nguyễn Huy Luân chia sẻ - Ảnh : DNCC

Trước thế kỷ 19, một số tài liệu y học đã ghi nhận các triệu chứng của viêm màng não, nhưng bản chất bệnh chưa được làm rõ.

Đến năm 1805, bác sĩ Gaspard Vieusseux (1746-1814) đã có mô tả chi tiết về ca bệnh viêm màng não do não mô cầu.

Bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính nghiêm trọng do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra.

Vi khuẩn này được biết đến là tác nhân chính gây viêm màng não do vi khuẩn, đồng thời cũng có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm khác như nhiễm trùng huyết (1).

Do mức độ nguy hiểm của bệnh nên vào năm 2009, ngày Viêm màng não Thế giới (World Meningitis Day) được tổ chức lần đầu tiên bởi Liên đoàn Các Tổ chức Viêm màng não (CoMO), nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các biện pháp y tế công cộng phòng bệnh viêm màng não (trong đó có viêm màng não do não mô cầu) hiệu quả hơn (6).

Mối nguy đe dọa sức khỏe cần sớm đẩy lùi

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo TS. BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn vị Tiêm chủng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: ‘Bệnh não mô cầu thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh là nhóm nhũ nhi và trẻ dưới 5 tuổi.

Đặc biệt, ở trẻ dưới 1 tuổi, 5 đến 8 tháng tuổi là giai đoạn có tỉ lệ mắc não mô cầu cao nhất (1).

Nhóm có nguy cơ cao tiếp theo là thanh thiếu niên và thanh niên từ 15 đến 24 tuổi ở trong điều kiện sống và sinh hoạt tập trung, đông đúc (1).

Bên cạnh đó, bệnh có thể lây truyền qua đường hô hấp ở bất cứ đâu trẻ tiếp xúc như nơi đông người, nhà trẻ, trường học, bệnh viện,…(1)

Vì vậy, cha mẹ có con trong các nhóm tuổi này cần hết sức lưu ý để có biện pháp phù hợp để hạn chế nguy cơ mắc bệnh cho con trẻ (*)’.

Chia sẻ về mức độ nguy hiểm của bệnh não mô cầu, TS. BS. Nguyễn Huy Luân cho biết: ‘Bệnh não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp nên khó phòng bệnh. Và một khi có biểu hiện triệu chứng, bệnh có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ (1).

Trẻ sống sót cũng phải chịu di chứng nặng nề như sẹo da, đoạn chi, tổn thương não hoặc điếc vĩnh viễn (1).

Mặt khác, bệnh não mô cầu cũng khó nhận biết sớm, liên quan đến thói quen thăm khám, khi trẻ có biểu hiện sốt, ba mẹ thường sẽ theo dõi trong 2-3 ngày rồi mới đưa con đi khám.

Thời điểm này, nếu trẻ bị nhiễm bệnh thì có thể đã trễ mất thời gian vàng chữa trị, gây nguy hiểm đến tính mạng (*)’.

Hiện nay, theo một số nghiên cứu, lên đến hơn 90% số ca mắc não mô cầu ở Việt Nam là do nhóm huyết thanh B gây ra (2)(3)(4)(5).

Chủng ngừa bệnh viêm màng não.

Một trong những điều nguy hiểm nhất ở căn bệnh do não mô cầu là diễn tiến bệnh rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời (1).

Do đó, TS. BS Nguyễn Huy Luân nhấn mạnh: ‘Đừng chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng mới phản ứng thì đôi khi đã muộn, nên phụ huynh cần chủng ngừa bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B cho bé sớm nhất có thể.

Một trong những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao để đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu nói chung và bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B chính là thông qua việc chủng ngừa (*)’.

Chủ động tiêm ngừa sớm để bảo vệ con khỏi nỗi lo bệnh não mô cầu nhóm huyết thanh B (1).