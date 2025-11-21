Căn phòng "toát ra mùi tiền" trong biệt thự đi 7 ngày không hết của tiểu thư Thượng Hải

Dư Vãn Vãn (Wendy Yu, sinh năm 1990) là con gái duy nhất của "ông vua cửa gỗ châu Á" Dư Tĩnh Uyên (Jingyuan Yu) - Tập đoàn Mengtian, nhà sản xuất cửa gỗ lớn nhất châu Á với hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn Trung Quốc.

Cô gái này có cuộc sống "ngậm thìa kim cương" đúng nghĩa ngay từ khi mới chào đời. Cô tốt nghiệp Học viện Thời trang London, tự gầy dựng đế chế kinh doanh riêng - Yu Holdings - kinh doanh, công nghệ, thời trang và nghệ thuật; đồng thời, sở hữu cổ phần ở nhiều thương hiệu thời trang lớn. Tờ Jing Daily từng nhận định, Dư Vãn Vãn là người góp phần định hình ngành công nghiệp thời trang xa xỉ ở Trung Quốc. Cô cũng từng được Forbes vinh danh là 1 trong 30 nhân tài dưới 30 tuổi của Trung Quốc vào năm 2018.

Với gia thế “đỉnh nóc kịch trần” như vậy, không ngạc nhiên khi cuộc sống của Dư Vãn Vãn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Một trong những tài sản từng gây sốt mạng xã hội chính là căn biệt thự siêu lớn ở Thượng Hải. Theo thông tin trên tờ Harper's Bazaar Trung Quốc khi nhắc đến bất động sản này của ái nữ có tiết lộ diện tích khoảng 678m2, xây theo kết cấu ba tầng, trần cao như sảnh khách sạn hạng sang.

Một góc nhỏ trong căn biệt thự của Vãn Vãn, nơi mà muốn trang trí cây thông Noel phải bắc cả thang.

Trong một video từng viral, khi một nữ hot girl đến thăm nhà, Vãn Vãn nói rằng cô sẽ phải mất tới 7 tiếng mới đi hết một vòng quanh biệt thự, khám phá các căn phòng trong nhà. Con số này khiến dân mạng choáng váng bởi giữa Thượng Hải, nơi giá đất “đắt đến mức trúng xổ số mới mua nổi nhà”, việc một gia đình sở hữu không gian quy mô như vậy quá đáng ngạc nhiên.

Theo trang Girl Style, không gian chính của căn biệt thự được chia thành bốn phòng ngủ, ba phòng khách, sáu phòng tắm và một bếp lớn hiện đại, chưa kể sân thượng ngoài trời. Nhiều khách từng đến nhà mô tả cảm giác như bước vào sảnh một resort 5 sao, nơi từng món nội thất, từng đường phào chỉ đều được đặt làm riêng.

Theo những hình ảnh và mô tả mà Dư Vãn Vãn từng chia sẻ, biệt thự của cô vừa là nơi ở, vừa là phòng làm việc, kho lưu trữ tác phẩm nghệ thuật và sàn diễn cho những buổi tiếp đón đối tác trong ngành sáng tạo.

Điểm khiến cư dân mạng bất ngờ nhất là tỷ lệ “phòng chức năng” (phòng phục vụ mục đích riêng, đa dạng, mang tính chuyên biệt, ví dụ như phòng làm việc, phòng thay đồ, phòng cho giúp việc,....) trong nhà chiếm áp đảo. Một số căn phòng được thiết kế theo tone trắng - gỗ, số khác lại đậm dấu ấn nghệ thuật đương đại mà cô yêu thích.

Chưa dừng lại ở đó, trong những khu vực được bàn tán nhiều là phòng thay đồ có diện tích lớn hơn cả căn hộ tiêu chuẩn ở Thượng Hải. Bên trong là hệ thống tủ âm tường, giá treo, kệ trưng bày phụ kiện được thiết kế riêng để giữ đúng tiêu chuẩn bảo quản đồ xa xỉ. Cô sở hữu bộ sưu tập váy Haute Couture đến từ các nhà mốt châu Âu, các mẫu túi limited độc quyền và trang sức đặt làm riêng. Điểm đáng nói là cách cô sắp xếp chúng như một triển lãm mini, chia theo concept chứ không theo thương hiệu, cho thấy tư duy sưu tầm thay vì chỉ tiêu dùng.

Ngoài ra, biệt thự còn có phòng dành riêng cho thú cưng; một dãy phòng dành cho nhân viên hỗ trợ. Thay vì bố trí đơn giản như nhiều gia đình giàu có khác, khu này được thiết kế có cửa sổ hướng sáng, phòng riêng từng người và nội thất đầy đủ.

Bản thân Dư Vãn Vãn từng chia sẻ rằng cô có thể dành hàng giờ đi lòng vòng trong nhà chỉ để kiểm tra lại các chi tiết bố trí, ánh sáng, cách kết hợp đồ nội thất. Với cô, ngôi nhà không chỉ là nơi sống mà còn là “tuyên ngôn thẩm mỹ” và “bộ mặt văn hoá” của gia đình thừa kế thế hệ mới.