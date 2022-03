Căn hộ sở hữu thiết kế vô cùng đặc biệt của bà mẹ đơn thân với 2 con nhỏ

Nếu như mọi người vẫn thường thấy ở những ngôi nhà phố, những căn hộ của người Nhật vẻ đẹp đơn giản, bình dị, ít sử dụng những gam màu rực rỡ, chủ yếu được "xây" nên bởi những sắc màu trung tính thì căn hộ của gia đình chị Asami lại hoàn toàn khác. Tổng thể không gian là một bức tranh bình yên, ấm cúng, trẻ trung và vô cùng dễ thương. Ở mỗi góc nhỏ lại là những thông điệp yêu thương, những tâm huyết của người mẹ đơn thân gửi gắm đến những đứa con của mình.

Không gian đẹp bình yên của gia đình 3 người.

Phòng khách đẹp theo phong cách "tuổi thơ".

Với nhiều bậc cha mẹ, họ thường trang trí thế giới tuổi thơ dành cho con ở căn phòng riêng của bé. Mỗi không gian đều có chức năng riêng biệt thì ở căn hộ của chị Asami lại khác, bé sẽ không cảm thấy lạc lõng hay lạ lẫm khi bước vào các gian phòng như sinh hoạt chung hay phòng bếp bởi chị đã khéo léo đan xen sắc màu, chọn lựa nội thất, décor vô cùng ấn tượng phù hợp với sự phát triển của con.

Phần tường giao giữa các không gian được trang trí bằng giấy dán với họa tiết bắt mắt.

Bất kỳ góc nhỏ nào cũng được chị Asami decor gần gũi với thế giới tuổi thơ.

Bé vô cùng yêu thích căn nhà của mình.

Cạnh bàn ăn hàng ngày là góc vui chơi của bé.

Chị Asami cho biết, chị rất yêu gia đình của mình. Chị mong muốn khi chúng về nhà, chúng đều cảm thấy vui hơn, thư giãn hơn, như được sống trong thế giới tràn ngập màu sắc và sự đa dạng như chính trí tưởng tượng của chúng.

Gia đình chị đã sống trong căn hộ này bước sang năm thứ 7. Tuy nhiên, mới đây người mẹ mới có cơ hội và đủ tiền để sửa sang tổ ấm theo ý thích của mình và các con. Để tiết kiệm chi phí, chị Asami đã dành khá nhiều thời gian để tự làm đồ đạc trang trí.

Góc phòng khách cũng được "decor" một phần diện tích nhỏ để bé được vui chơi thoải mái.

Phòng khách đẹp bình yên với các bức tường màu xanh tươi sáng. Chị Asami chọn cách lựa các đồ vật có chiều cao vừa phải để các con có thể thoải mái sử dụng.

Không gian bên cạnh là khu vực ăn uống hàng ngày được người mẹ trẻ thiết kế khá ấn tượng với những đồ trang trí tự tay làm. Bức tường màu xanh lá nhàn nhạt đủ sức cuốn hút ánh nhìn khi được người mẹ trẻ treo thêm tranh, tạo thêm những đám mây vô cùng dễ thương. Thêm vào đó là kệ để đồ trang trí, giúp bé thoải mái cất trữ đồ đạc của mình một cách gọn gàng.

Chị Asami còn thiết kế kệ phía trên sát trần để đặt đồ trang trí.

Góc bếp bình yên.

Khu vực lối vào với kệ, giá đựng giày tiện ích.

Bên cạnh bàn ăn là "sân chơi" dành cho con gái nhỏ. Chiếc giường tầng được đóng đơn giản nhất có thể, được đặt gần khung cửa sổ nhiều ánh sáng. Đó là thế giới tuổi thơ với vô vàn đồ chơi và đồ trang trí người mẹ mua tặng cô con gái nhỏ của mình.

Góc "học tập" của bé.

Mỗi góc nhỏ đều đẹp nhờ bàn tay trang trí khéo léo cùng óc thẩm mỹ sáng tạo của người mẹ.

Cô con gái có nhiều không gian để vui chơi.

Các màu sắc pastel được tiếp nối nhau một cách linh hoạt. Bất kỳ góc nhỏ nào đều hữu dụng, toát lên vẻ đẹp ấm cúng và vô cùng sinh động phù hợp với thế giới tuổi thơ của con.

Những đường kẻ họa tiết lạ mắt được dán lên tường bằng giấy dán đủ để mang lại không gian nét vui tươi và sinh động.

Hoa khô trang trí bếp.

Góc ban công đầy năng vô cùng xinh xắn với phong cách Vintage.

Chị Asami cho biết, khi mua lại căn hộ này, nó đã khá cũ kỹ. Vì thế, chị chọn cách tự trang trí từng không gian nhỏ, đủ để ai cũng cảm thấy thoải mái và tiện ích khi sống trong ngôi nhà của mình.

Mọi góc nhỏ được làm đẹp không theo bất kỳ nguyên tắc nào về bố trí không gian. Tuy nhiên, mọi góc đều đẹp, đều vô cùng quyến rũ nhưng cũng tiện ích và hữu dụng cho cuộc sống hàng ngày.

Máy may bên khung cửa sổ là nơi chị may đồ trang trí bằng vải cho gia đình mình.

Bên khung cửa sổ là chiếc máy may đã cũ kỹ. Đây cũng là vật dụng yêu thích của người mẹ trẻ. Chị sử dụng "công cụ" này để may rèm, may hầu hết đồ trang trí bằng vải.

https://afamily.vn/can-ho-so-huu-thiet-ke-vo-cung-dac-biet-cua-ba-me-don-than-voi-2-con-nho-20220318101257863.chn