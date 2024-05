Căn hộ chung cư: Kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất thấp

Căn hộ chung cư vẫn là kênh đầu tư sinh lời cao và ổn định



Khảo sát mới công bố của DXS-FERI cho thấy, bất động sản vẫn là một trong những kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu. Nhu cầu mua bất động sản, chủ yếu căn hộ, đã tăng mạnh trong quý 1/2024. Cụ thể, gần 80% khách hàng chuyển từ thuê sang mua căn hộ khi lãi suất đang ở mức thấp. Trong đó, nhu cầu mua để ở chiếm 58%, mua khai thác cho thuê 18% và đầu tư lâu dài 16%, chỉ 3%-5% là đầu tư ngắn hạn hay mục đích khác.

Báo cáo của Savills World Research công bố vào tháng 2/2024 cũng chỉ ra rằng thị trường căn hộ dịch vụ tại Việt Nam đang có nhu cầu thuê mua dồi dào, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Nhu cầu thuê nhà cũng ngày càng tăng cao đặc biệt là đối với phân khúc người trẻ độc thân, sinh viên, chuyên gia nước ngoài,....

Với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, căn hộ chung cư vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn bởi nhiều ưu điểm vượt trội. Vừa là phương án tích sản lâu dài giúp phòng ngừa lạm phát so với việc giữ tiền mặt, phân khúc này cũng thể hiện khả năng chống chịu tốt trước biến động của thị trường bất động sản. Khi thị trường đi xuống, giá trị căn hộ ít bị ảnh hưởng, nhưng khi thị trường hồi phục, giá trị lại có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.

Bên cạnh khả năng sinh lời ổn định, đầu tư vào căn hộ chung cư còn mang lại dòng thu nhập thụ động hấp dẫn thông qua việc cho thuê. So với kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, đất nền hay gửi tiết kiệm, tỷ suất lợi nhuận trung bình từ cho thuê căn hộ chung cư thường cao và ổn định hơn. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 8 năm từ 2015 đến 2022, lợi nhuận từ đầu tư căn hộ chung cư luôn duy trì ở mức 12,5%/năm, vượt xa so với lợi nhuận của các kênh đầu tư khác cùng thời điểm.

Lãi vay ưu đãi mở ra cơ hội gia tăng lợi nhuận

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư bất động sản đã không còn xa lạ. Đòn bẩy được tạo ra bằng cách sử dụng vốn vay làm nguồn tài trợ khi đầu tư, cho phép khách hàng mua được một tài sản giá trị lớn hơn, qua đó tối ưu tỷ suất lợi nhuận so với việc bỏ ra 100% giá trị tài sản.

Anh Nguyễn Hoàng Hải (ngụ tại Bình Tân, TPHCM) đầu tư căn hộ 50m2 trên mặt đường Xa lộ Hà Nội, có giá 1,95 tỷ đồng từ năm 2015. Số vốn ban đầu mà nhà đầu tư này bỏ ra là 470 triệu đồng, còn lại được vay từ ngân hàng. Thời điểm đó, lãi suất khoảng 11-12%, trong 25 năm. Nhận nhà năm 2016, anh Hải tiếp tục bỏ ra 50 triệu đồng tu sửa nội thất căn hộ để cho thuê. Nhờ khách thuê ổn định, anh Hải thu về 300 triệu sau hai năm, giúp anh "nhẹ gánh" trang trải khoản vay ngân hàng. Năm 2018, anh Hải bán căn hộ với giá 60 triệu đồng mỗi m2, lãi 1,18 tỷ đồng.

Lãi suất cho vay mua nhà đang xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm, chỉ khoảng từ 5 – 7%/năm trong thời gian ưu đãi. Đơn cử như gói vay căn hộ chung cư của ngân hàng VIB có lãi suất chỉ từ 5,9%/năm. Khách hàng có ba lựa chọn lãi suất cố định trong 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng tương ứng với lãi suất 5,9%, 6,9% và 7,9%/ năm. Sau ưu đãi, biên độ lãi suất chỉ 2,8%, đây là mức khá thấp so với thị trường. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tính toán phân bổ dòng tiền tự có với khoản vay ngân hàng và tận dụng giai đoạn lãi suất ưu đãi để tối ưu lợi nhuận.

Anh Hải dự tính đầu tư thêm một căn hộ ở tầm giá 3,5 – 4 tỷ đồng tại TP.HCM, bỏ thêm chi phí làm nội thất thì có thể cho thuê từ 18 – 20 triệu đồng/tháng. Với mức lãi suất như của VIB, nếu tính phương án vay vốn ngân hàng ½ giá trị căn hộ thì chi phí trả lãi thời gian đầu chỉ khoảng 12 triệu đồng/ tháng. Như vậy, chi phí cho thuê nhà hoàn toàn có thể trang trải được chi phí lãi vay.

Nhiều ưu đãi giúp tối ưu hiệu quả đầu tư

Không chỉ ưu đãi về lãi suất, các ngân hàng hiện nay cũng đưa ra nhiều giá trị cộng thêm, giúp nhà đầu tư chủ động và linh hoạt trong cân đối dòng tiền. Như gói vay mua căn hộ chung cư của VIB được miễn trả gốc tới 5 năm. Sau 5 năm, nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn trả gốc định kỳ 6 tháng một lần hoặc chủ động lựa chọn trả nợ trước hạn lên tới 25 triệu đồng/tháng (tương đương 300 triệu đồng/năm) và không mất phí trả trước hạn.

Với nhà đầu tư có nguồn lực tài chính tốt và có kế hoạch tất toán khoản vay trong ngắn hạn, VIB cung cấp gói lãi suất miễn phí tất toán trước hạn sau 06 tháng giúp khách hàng dễ dàng linh hoạt chuyển đổi trạng thái giữa nguồn vốn và tài sản.

Riêng đối với nhóm nhà đầu tư muốn tích lũy tài sản, VIB hiểu rõ tầm quan trọng của thời gian trong việc mua nhà khi đối mặt với rủi ro tăng giá của bất động sản, từ đó ngân hàng tối ưu hóa quy trình thẩm định hồ sơ, chỉ mất tối đa 8 tiếng để cho ra kết quả duyệt vay.

Dựa vào các công cụ và kho dữ liệu về giá bất động sản, bao gồm hàng ngàn dự án căn hộ chung cư tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, VIB có thể xác định giá trị tài sản chỉ trong vòng 1 tiếng. Dữ liệu này được cập nhật liên tục theo thị trường, giúp VIB đưa ra hạn mức vay phù hợp cho khách hàng.

Với cơ sở dữ liệu khách hàng và mô hình quản trị rủi ro hiện đại, VIB có thể xác minh thu nhập và các thông tin tín dụng một cách nhanh chóng. Nhờ vào điều này, nhà đầu tư có thể nhận được kết quả phê duyệt khoản vay nhanh chóng, từ đó an tâm tiến hành giao dịch mua bán. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi mà còn tối ưu hóa giá trị nguồn vốn được sử dụng, dựa trên lợi thế về thời gian trong việc ra quyết định.