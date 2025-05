Căn hộ 80m² của gia đình trẻ ở Hà Nội: Nơi từng góc nhỏ được thiết kế để bình yên hiện diện

Là người làm việc trong lĩnh vực bất động sản, anh Việt Anh hiểu rõ giá trị thực sự của một ngôi nhà không nằm ở diện tích hay vật liệu xa hoa. Với anh, giá trị của một ngôi nhà nằm ở cảm giác được trở về, được sống trọn vẹn cùng nhau sau những bộn bề thường nhật.

Gia đình anh Nguyễn Việt Anh hạnh phúc trong ngôi nhà mới. (Ảnh: NVCC)

Sau 5 năm sinh sống tại nhiều phân khu trong Vinhomes Ocean Park, anh cùng gia đình quyết định chuyển về Masteri Waterfront vào đúng dịp Tết 2025. Căn hộ 80m² tại tòa H2 được anh lựa chọn không chỉ bởi uy tín của chủ đầu tư hay tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, mà còn nhờ hệ thống tiện ích phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và tầm nhìn rộng thoáng.

Khu vực sinh hoạt chung không sử dụng vách ngăn để tránh cảm giác không gian bị chia cắt, tù túng. (Ảnh: NVCC)

Với mong muốn có một tổ ấm vừa tiện nghi vừa dễ chịu, anh Việt Anh lựa chọn phong cách hiện đại, tối giản. Không gian được thiết kế mở, liên thông giữa phòng khách, bếp và khu vực ăn, sử dụng tông màu trung tính kết hợp chất liệu gỗ ấm, mang lại cảm giác gần gũi và thoải mái.

Góc phòng khách nhìn từ khu vực cửa chính có thể bao quát được toàn bộ không gian chung của căn hộ. (Ảnh: NVCC)

"Tôi không chạy theo xu hướng, chỉ muốn một không gian sống thật sự thoải mái, gắn bó và dễ chăm sóc”, anh chia sẻ.

Phòng khách là không gian mà anh Việt Anh tâm đắc nhất. Thiết kế mở đón sáng tự nhiên với điểm nhấn là chiếc lò sưởi được trang trí âm tường. Lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu, anh mong muốn tạo nên một điểm tựa cảm xúc cho gia đình. Ánh đèn vàng hắt nhẹ qua lớp đá xuyên sáng mang đến sự ấm áp và chiều sâu thẩm mỹ.

Không gian phòng khách ấn tượng với hệ đèn sưởi được lắp đặt âm tường. (Ảnh: NVCC)

Ban công nhỏ được anh Việt Anh ưu ái gọi với cái tên "Đà Lạt thu nhỏ” – là khoảng trời riêng đầy thi vị. Một góc thư giãn với bộ bàn ghế đơn giản, cây xanh và ánh nắng tự nhiên – nơi cả nhà có thể đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là tận hưởng những phút giây lặng yên quý giá. Trong sự chật chội thường thấy của nhà phố, góc ban công này là phần hồn không thể thiếu của căn hộ.

Thiết kế ban công khá đơn giản, ưu điểm lớn nhất là tầm nhìn thoáng đãng. (Ảnh: NVCC)

Căn hộ được chia thành ba phòng ngủ, mỗi không gian mang một chức năng riêng biệt nhưng thống nhất về phong cách. Bao gồm: Một phòng ngủ master tích hợp hệ thống điều khiển thông minh, một phòng ngủ cho trẻ với không gian vui chơi thoải mái, và một phòng làm việc kết hợp hệ tủ quần áo hình chữ L cùng hệ tủ thờ. Sự kết hợp này vừa đảm bảo tính tiện nghi, vừa giữ lại nét truyền thống trong bố cục hiện đại.

Với chi phí hoàn thiện khoảng 950 triệu đồng, anh Việt Anh lựa chọn giải pháp thiết kế tinh giản nhưng hiệu quả. Hệ tủ cao sát trần, tay nắm âm, thiết bị thông minh tích hợp cho ánh sáng, rèm cửa, điều hòa... Tất cả đều được tính toán để tối ưu hóa trải nghiệm sống.

Góc làm việc được đặt sát cửa, nhằm tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, góp phần tiết kiệm điện năng tiêu thụ và tạo cảm hứng cho gia chủ. (Ảnh: NVCC)

"Từ ngày chuyển về, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác như tìm được một chốn về thật sự. Nhà không cần quá rộng hay cầu kỳ, sang trọng, điều quan trọng là phù hợp với nhu cầu của cả gia đình. Mọi thứ thực tế chỉ cần đủ để mỗi người là chính mình, và vẫn thấy gắn bó bên nhau”, anh nói.

Giữa thành phố đầy chuyển động, căn hộ 80m² này vẫn giữ được một nhịp riêng. Đây không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi bình yên trú ngụ và gia đình anh Việt Anh cùng nhau sống chậm lại mỗi ngày.

Chia sẻ không gian sống ý nghĩa này trong cuộc thi Master of Living - cuộc thi do cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise” tổ chức, anh Việt Anh cảm thấy may mắn khi đạt giải Ba – như một sự công nhận cho tổ ấm giản dị nhưng đầy cảm xúc mà gia đình anh đã dày công vun đắp.