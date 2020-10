Căn hộ 75m² đầy đủ tiện ích đẹp hiện đại với gam màu trắng kem có chi phí 110 triệu đồng của cô gái độc thân ở Sài Gòn

Căn hộ được Thùy An lựa chọn đã được chủ đầu tư hoàn thiện cơ bản với tổng diện tích 75m² gồm 2 phòng ngủ. Toàn bộ thiết kế và đồ đạc trong nhà đều do Thùy An tự tìm chỗ đặt đóng. Đồ trang trí được cô gái lựa chọn mua online.



Thùy An (28 tuổi) hiện đang là Marketer Freelancer. Cô gái là một người "nghiện" nhà cửa nên từ khi bước chân vào căn nhà này, hình ảnh về ngôi nhà trong mơ đã có sẵn trong đầu.

Tất cả thiết kế trong nhà đều dựa trên một cảm hứng chính: "Lúc cảm thấy buồn bã hoặc cô đơn, nơi muốn trở về vẫn chỉ là nhà mình". Vì thế, Thùy An đã lựa chọn chất liệu gỗ và tông màu trắng be làm chủ đạo cho căn nhà để tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu dù nhà chỉ có một người.

Căn hộ với gam màu nhẹ nhàng, mơ màng vô cùng lãng mạn.

Cô gái trẻ yêu thích căn hộ mới mua.

Xung quanh có đầy đủ tiện ích.

Không gian tuyệt đẹp bên ngoài.

Do diện tích có phần hạn chế nên Thùy An ưu tiên tường, trần các chi tiết đều mang tông trắng kem kết hợp sàn và đồ gỗ sáng màu cùng tông.

Cô gái trẻ cũng lót lại sàn gỗ cho phòng khách để đồng bộ cả căn hộ. Đồ trang trí, chụp đèn cũng được cô gái sử dụng chủ yếu bằng gỗ và mây tre lá tạo vẻ nhẹ nhàng. Toàn bộ đèn sử dụng ánh sáng vàng ấm áp, ga giường màu trắng tăng cảm giác tinh tế, tươi mới cho phòng ngủ.

Dù rất thích phong cách Boho Scandinavian nhưng cuối cùng, An lựa chọn trang trí căn hộ theo phong các Minimal, rất ít đồ đạc để căn phòng trông thoáng và rộng hơn. Thùy An lắp đặt lại sàn gỗ phòng khách, mua toàn bộ nội thất và đồ trang trí từ mạng xã hội, chọn từng bức tranh để tự in ra, lát gạch bếp, mua cây cối… Sau 3 tuần thi công với tổng chi phí 110 triệu đồng giúp cô gái vô cùng hài lòng.

Do lựa chọn phong cách tối giản nên toàn bộ đồ bếp được An "giấu kín" trong các ngăn tủ để không gian nấu nướng được gọn gàng, thoáng đẹp. Sau khi làm xong, An cũng rút ra được quy trình cho chính mình để việc tự thiết kế căn hộ trở nên dễ dàng hơn.



Khu vực nấu nướng được lựa chọn phong cách tối giản.

Một chút nhấn nhá trong căn bếp.

Bàn ăn nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng.

Góc nhỏ được Thùy An bố trí các ngăn tủ để đựng đồ bên trong gọn gàng.

Đầu tiên là chọn phong cách nhà mình ưa thích, gõ từ khóa trên Intasgram, vào các tài khoản riêng của những nhà trên trang sẽ có toàn bộ thiết kế của từng phòng theo một concept để mọi người dễ tưởng tượng. An lựa chọn phong cách nhà mình thích rồi chọn mẫu từng đồ đạc. Bước này xong được kiểu dáng của nội thất trong nhà, đồng thời cũng có cái nhìn tổng quan.

Bước thứ hai đó là chọn tông màu chủ đạo mình ưa thích. Tiếp theo là lên Pinterest search "color" (màu mình thích chọn là tông màu chủ đạo) – color scheme – room (loại phòng) để xem cách phối màu và chọn những màu đi cùng cho phù hợp.

Kinh nghiệm của An là không chọn quá nhiều màu trong cùng một không gian (đặc biệt là không gian hẹp) và các đồ vật chính nên đi theo bảng màu để màu sắc căn nhà dễ chịu hơn. Các đồ vật trang trí nhỏ hơn có thể dùng tông màu tương phản. Bước mình Thùy An hoàn thành xong phần màu sắc tổng thể.

Không gian phòng khách có ban công rộng nhìn ra bên ngoài.

Góc nhỏ được bày biện đơn giản, đầy đủ tiện ích.

Sau khi hoàn thiện phần kiểu dáng và hình thức, màu sắc, An tiếp tục tìm xưởng để đóng đồ theo ý mình. Cô gái tham khảo nhiều nơi, tới tận showroom để xem chất lượng sản phẩm và độ sắc nét, chất liệu như thế nào rồi mới quyết định tới lựa chọn nhà cung cấp để đảm bảo về thành phẩm cuối cùng.

Cô gái chia sẻ: "Mình thích phòng ngủ của mình, nhỏ gọn mà bình dị, vùi mình trong chăn ấm, ngắm nhìn thành phố về đêm qua khung cửa sổ rộng mở. Mình cũng yêu cả căn bếp mở, cảm giác rộng rãi và sạch sẽ, tăng thêm cảm hứng nấu nướng vì mình chỉ thích ăn ở nhà, không thích ra ngoài. Đêm xuống ngồi ngoài ban công hóng gió và ngắm sao. Sáng sớm ngắm hoa nở hay những chiếc ghe xuôi dòng nước. Chẳng phải ai cũng cần một bầu trời cho riêng mình sao?"

Căn hộ có 2 phòng ngủ. Không gian nghỉ ngơi được bố trí riêng tư, đủ ánh sáng và nội thất hài hòa.

Căn phòng ngủ nhỏ gọn xinh.

Sắc màu nhẹ nhàng tạo nên vẻ đẹp ấm cúng và thân thiện.

Căn phòng nghỉ ngơi được bố trí đầy đủ nội thất.

Căn hộ được cô gái Thùy An lựa chọn ít đồ đạc để tập cho mình một lối sống đơn giản, trân trọng những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại có rất nhiều thời gian kết nối sâu xa hơn với nội tâm. Làm những việc mình thích, sống trong một không gian mình yêu, gặp những người mình muốn. Cuộc sống vốn dĩ đơn giản và ý nghĩa, không cần thêm bất kỳ lý do phức tạp nào.



Credit Photo: Thinh Doan