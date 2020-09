Căn hộ 40m² ở ngoại thành Hà Nội khiến ai ngắm nhìn cũng xuýt xoa vì đẹp với chi phí hoàn thiện chỉ 70 triệu đồng

Căn hộ của gia đình chị Phương mới được hoàn thiện với sắc màu dịu dàng, gần gũi với tự nhiên. Đã từ lâu, vợ chồng chị mong muốn có một không gian thư giãn, ấm cúng dành cho gia đình mình khi rảnh rỗi, vào những dịp cuối tuần.

Vì thế, sau khi chọn mua căn hộ ở ngoại thành với nhiều tiện ích xung quanh, chị và chồng hào hứng hoàn thiện từng hạng mục.

Cả hai đều yêu thích những gam màu gần gũi với tự nhiên như màu gỗ, màu xanh bạc hà, cách trang trí với những chi tiết từ hoa lá, cỏ cây giúp khi bước vào không gian, dù mệt mỏi đến mấy cũng như tan biến.

Căn hộ rộng 40m2.

Không gian căn hộ khá vuông vắn và có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Vợ chồng chị Phương tận dụng sơn thừa để làm đẹp bức tường cạnh góc ăn uống.

Không gian bếp tiện nghi.

Các khu vực chức năng liền mạch.

Chị Phương vốn là một nhân viên ngân hàng. Từ lâu, ngoài công việc chính ấy, chị Phương luôn có niềm đam mê cháy bỏng đối với việc trang trí, làm đẹp nhà. Chị yêu thích những không gian căn hộ nhỏ nhắn, xinh xắn và thích trồng nhiều cây xanh. Vì thế, khi được thỏa sức vẽ vời trong căn nhà của mình, chị Phương đã mong ngóng và hồi hộp đợi ngày nhìn thấy căn nhà hoàn thiện giống như nhìn một đứa con đang lớn lên vậy.

Căn hộ có tổng diện tích 40m² nhưng khá vuông vắn nên nhìn khá rộng và thoáng. Không gian bếp được bố trí ngay cạnh lối vào. Chị Phương yêu thích phong cách Scandinavian nên đã cải tạo không gian lấy cảm hứng phong cách này. Màu sắc chủ đạo xuyên suốt căn hộ là màu trắng và gỗ. Bàn ăn có thể đẩy vào kéo ra được khi cần không gian rộng.

Khu vực ăn uống.

Góc nhỏ có thể kéo ra kéo vào.

Không gian nhỏ xinh, ấm cúng, hiện đại.

Khu vực lối cửa ra vào được chị Phương lát gạch bông. Đây là khu vực chị yêu thích nhất của căn nhà vì đây là nơi chị đặt nhiều tâm huyết. Gạch bông với họa tiết lạ mắt, màu sắc khá gần gũi, dễ làm sạch.

Quan trọng hơn là chị chọn màu để mọi người không phân biệt được chỗ nào sạch, chỗ nào bẩn ở khu vực này. Mọi người khi bước vào có thể để dép ở ngay bên ngoài trước khi vào nhà.

Góc nhỏ giường tầng.

Phía dưới được bố trí khu vực làm việc.

Khoảng nghỉ của căn hộ được bố trí góc làm việc và giường tầng tiện ích.

Vì nhà có các bạn nhỏ nên tường được vợ chồng chị nhấn nhá một chút sơn giúp không gian thêm sinh động. Chị Phương chọn màu xanh bạc hà vì đây là gam màu nhẹ nhàng, lại hợp mệnh. Còn một chút sơn thừa, hai vợ chồng tiếc nên đem ra vẽ lên bức tường trống gần bếp. Chỉ 3 tiếng loay hoay, "tác phẩm" đáng yêu cuối cùng cũng hoàn thành. Chị vẽ theo ý tưởng của bức tranh treo ở sofa nên nhìn tổng thể khá ăn nhập và sinh động.

Cửa phòng ngủ được lắp đặt bằng kính để tăng sáng cho phòng phụ.

Không gian phòng khách gần ban công.

Bức tường vẽ bằng sơn khá ấn tượng.

Góc ban công xanh tươi.

Căn phòng ngủ lớn được vợ chồng chị Phương bố trí tủ và giường do chị tự nghĩ và vẽ ra cho thợ đóng. May mắn là người thiết kế cũng hiểu và hình dung được nên kết quả là nội thất trong phòng được vợ chồng chị khá ưng ý vì trông thoáng và rộng hơn nhiều so với diện tích thực.

Nếu có nhiều đồ và quần áo có thể sử dụng thêm những chiếc giỏ mây hoặc nhựa. Hiện tại trên thị trường bán khá nhiều mẫu mã xinh xắn và bắt mắt giúp căn phòng gọn gàng và sinh động hơn.

Khu vực ban công được lắp đặt hệ thống tưới nước hàng ngày lúc 5 giờ sáng. Chị Phương ưu tiên chọn các loại cây ưa nắng, chịu hạn tốt để trồng. Những cây xương rồng đặt ở ban công đều được chị Phương mua thanh lý nên giá khá hợp lý.

Phòng ngủ.

Không gian nghỉ ngơi có khung cửa sổ rộng.

Căn phòng được lựa chọn màu xanh bạc hà làm gam chủ đạo.

Không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Góc lưu trữ đồ.

Chị Phương cho biết thêm: "Vì cân nhắc khá kỹ trong việc hoàn thiện nên chi phí thi công và đồ gỗ nội thất nhà mình chưa đến 70 triệu đồng. Ngoài chi phí này, mình cũng bỏ ra một khoản để mua những đồ trang trí nhỏ xinh làm đẹp căn nhà. Cứ lâu lâu thấy cái gì hay lại tha về. Căn hộ cũng vì thế mà trở nên đẹp hơn, duyên hơn".

Chị rất vui vì sau khi hoàn thiện, cả gia đình chị luôn tranh thủ trở về đây không chỉ dịp cuối tuần. Cả nhà đều yêu thích từng góc nhỏ trong căn hộ bởi vẻ đẹp ấm cúng và tràn đầy yêu thương.

Nguồn ảnh NVCC