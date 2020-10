Cần gì truyện ngụ ngôn La Phông-ten hay Lép Tônxtôi, sách Tiếng Việt cũ toàn những bài thơ "cây nhà lá vườn" mà ai cũng mê đến tận bây giờ

Giữa những tranh cãi về bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới, nhiều bậc phụ huynh bắt đầu tìm về những cuốn sách Tiếng Việt cũ của thế hệ mình để ôn lại ký ức tuổi thơ, vỗ về tâm hồn. Lật lại những trang sách của thế hệ 9x, 8x, 7x, tuy sách không được in nhiều màu, nhiều tranh và giấy còn ố vàng nhưng lại chứa nhiều bài đọc gần gũi, mang đầy giá trị nhân văn.



Một bài thơ trong sách Tiếng Việt cũ.

Đó chẳng phải là những câu chuyện ngụ ngôn được tách làm đôi mà phần lớn là các bài thơ "cây nhà là vườn", nói về những con người, sự vật thân thương nhất với trẻ nhỏ. Đó là trường em, là chú chim non vui ca chào ngày mới, là bàn tay cô giáo chăm bẵm em mỗi ngày,... Các câu chuyện ngụ ngôn nước ngoài cũng xuất hiện nhưng được diễn giải với ngôn từ mềm mại, uyển chuyển hơn, tạo cảm giác gần gũi với trẻ.

Cuốn sách Tập đọc 1, xuất bản năm 1985. Bìa sách được vẽ tranh minh họa giản dị, không cầu kỳ nhưng đầy cảm xúc. Đây là cuốn sách gắn liền với thế hệ 7x, đầu 8x.

Cuốn sách Tập đọc 1, xuất bản năm 1985.

Một bài thơ với nội dung giản dị, gần gũi.

Bài đọc với hình minh họa giản dị.

Bài thơ Đến trường là ký ức đẹp với thế hệ 7x, đầu 8x.

Những bài thơ, câu chuyện ngắn mang đầy tính nhân văn.

Bài thơ "Cây bút chì".

"Bàn tay cô giáo" chăm sóc, dạy dỗ em nên người.

Chú chim non chăm học.

"Trường em" mến thương.

Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990, là cuốn sách gắn liền với thế hệ 8X và nửa đầu 9X. Nó nằm trong bộ sách Tiếng Việt được đánh giá là phiên bản hoàn chỉnh nhất tính từ cuộc cải cách giáo dục năm 1979. Trước khi thay sách mới vào năm 2002, học sinh học đánh vần, tập viết tập đọc qua cuốn này.

Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990.





Bài thơ với nội dung gần gũi.

Chú gà mái trong những vần thơ.

Hơn 30 năm đã trôi qua, nhiều đợt cải biên đã được thực hiện nhưng những bài đọc năm nào vẫn nằm sâu trong ký ức của thế hệ trước. Xem lại những bài thơ ngày ấy, nhiều phụ huynh bỗng hoài niệm về thầy cô, bạn bè, những ngày đầu non nớt đến trường, được thầy cô cầm tay dạy viết. Quãng thời gian đó sao mà vô tư, đầy ắp tiếng cười,... Bên cạnh đó, không ít người cảm thấy bản thân mình may mắn vì có được khoảng thời gian học tập nhẹ nhàng hơn nhiều so với trẻ hiện tại.