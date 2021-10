Cần chờ bao nhiêu phút giữa các bước skincare? Theo đúng thì da sẽ đẹp hết phần người khác

Chăm sóc da là một quá trình nhiều bước, bôi thoa nhiều sản phẩm chứ một món skincare sẽ không đủ sức giúp da bạn đẹp hơn. Tuy nhiên, quy trình skincare càng nhiều thao tác, chị em lại càng cần phải cẩn trọng. Ngoài việc xác định đúng thứ tự bôi đồ skincare từ sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ đến dày hơn, chị em nên tính toán thời gian chờ đợi giữa mỗi bước chăm da. Điều này tưởng nhỏ nhặt nhưng lại có tính quyết định đến hiệu quả thẩm thấu của các sản phẩm, giúp da bạn được hưởng lợi tối ưu từ quy trình skincare. Dưới đây, bác sĩ sẽ bật mí cho chị em khoảng thời gian cần chờ giữa các sản phẩm skincare, áp dụng thì khả năng cao, da sẽ theo đà đẹp lên từng ngày.

Serum vitamin C: 2 phút

Khi dùng serum vitamin C, bạn phải kiên nhẫn hơn một chút. Bởi lẽ, vitamin C sẽ cần thời gian để ngấm vào da, trước khi bạn layer thêm kem dưỡng ẩm. Có như thế, hiệu quả đặc trị và bảo vệ da của vitamin C sẽ được phát huy tối ưu hơn. Điều này được khẳng định lại một lần nữa bởi bác sĩ nổi tiếng Kaywaan Khan tại London: "Bạn sẽ muốn hưởng lợi tối ưu từ vitamin C bằng cách đảm bảo lớp sản phẩm này không bị pha loãng. Khoảng 2 phút là đủ để serum vitamin C thẩm thấu, và sau đó, bạn có thể đến với bước tiếp theo".

Serum cấp ẩm: Bôi ngay sau bước làm sạch, nhưng chờ vài giây sau khi thoa lên da

Bạn không nên bỏ phí thời gian giữa bước làm sạch và thoa serum chứa Hyaluronic Acid. Theo bác sĩ Ana Mansouri tại Birmingham, Anh: "Serum chứa Hyaluronic Acid sẽ thẩm thấu hiệu quả hơn trên làn da ẩm, tức là bôi ngay sau bước rửa mặt và thành phần này sẽ đóng vai trò là mọt miếng bọt biển, kéo độ ẩm về cho da".

Tuy nhiên, không chờ vài giây sau khi bôi serum sẽ gây ảnh hưởng đến quy trình sau đó. Bạn dễ phải đối mặt với tình trạng sản phẩm vón cục, nhớp nháp do các lớp dưỡng da không kịp thẩm thấu. Điều này gây uổng phí đồ skincare và khiến làn da không nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ quy trình.

Sản phẩm chứa acid: 20 – 30 phút

Với các sản phẩm chứa acid như là toner tẩy da chết hóa học, serum chứa AHA/BHA, bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa. Theo bác sĩ Mansouri: "Tôi gợi ý chị em nên chờ khoảng 20 – 30 phút (sau khi dùng đồ skincare chứa acid) để sản phẩm thẩm thấu, và giảm thiểu tối đa các biểu hiện kích ứng". Chờ đợi trong một khoảng thời gian dài như vậy sau khi bôi đồ skincare chứa acid sẽ giúp hiệu quả loại bỏ tế bào chết, làm sáng mịn da được phát huy. Nhờ vậy, bạn sẽ sớm có được làn da mượt mà, sáng bật tông.

Retinol: 10 – 20 phút

Retinol cũng là một thành phần mà bạn nên để thẩm thấu đủ vào trong da, thì mới tiếp tục bôi sản phẩm khác. Theo bác sĩ Ioannis Liakas tại London, Anh: "Việc chờ đợi khoảng 10 – 20 phút là rất quan trọng. Retinol là một thành phần mạnh, và bạn cần phải để sản phẩm thẩm thấu trọn vẹn, nếu muốn tránh việc da trở nên nhạy cảm hơn".

Tuy nhiên, bạn cũng có thể phá luật một chút. Theo bác sĩ Mansouri: "Trong một vài trường hợp, bạn có thể bôi kem dưỡng ẩm trước, hoặc thoa ngay lập tức sau khi dùng retinol. Điều này sẽ giúp tạo một bước đệm để hạn chế tình trạng kích ứng, rất phù hợp với những ai phải vật lộn với các phản ứng phụ của retinol".

Kem chống nắng: 15 – 20 phút

Theo bác sĩ Liakas: "Kem chống nắng sẽ cần 15 phút để tạo một lớp màng bảo vệ hiệu quả cho làn da". Sau khoảng thời gian đó, bạn mới nên ra khỏi nhà để làn da luôn được bảo vệ khỏi ánh mặt trời. Ngoài ra, nếu trang điểm, bạn cũng cần phải chờ kem chống nắng thẩm thấu hết để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả chống lão hóa của sản phẩm này.

Nguồn: Glamour UK

Ảnh: Internet