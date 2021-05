Cận cảnh vây bắt nhóm "quái xế" đại náo trạm xăng ở Đồng Nai, tạm giữ 58 thanh niên cùng hàng chục xe máy "độ"

Thông tin trên tờ Thanh niên cho hay, công an huyện Hàm Tân cho biết, lúc 0 giờ 30 phút ngày 23/5, lực lượng công an phát hiện khoảng 200 mô tô (có hàng trăm chiếc xe độ lại pô và bánh) chạy từ hướng Đồng Nai ra Phan Thiết. Sau đó, đoàn xe này tụ tập tại một cây xăng ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân để mở đường đua.

Công an huyện Hàm Tân phối hợp cùng CSGT đã vây bắt, chặn nhóm "quái xế".

Quái xế gây náo loạn trạm xăng. (Nguồn: Nguyễn Thanh Hải)

Thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng này đã bỏ chạy toán loạn trong trạm xăng. Nhiều đối tượng và xe đã bị tạm giữ sau đó. Đoạn clip dưới đây ghi lại một phần diễn biến của vụ vây bắt này.

Để giải tán đám đông "quái xế" đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 và giữ vững an ninh trật tự cho ngày bầu cử, Công an huyện Hàm Tân đã đưa các phương tiện này về trụ sở công an huyện tạm giữ. Đồng thời, tiến hành lập biên bản từng trường hợp để xử lý theo quy định pháp luật.

Các "quái xế" bị công an lập biên bản hành chính. Nguồn: Thanh niên

Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân cho biết trên báo Giao thông, các Tổ công tác đã tạm giữ 58 thanh niên cùng với xe máy độ chế, đưa về trụ sở công an tiếp tục xử lý. Hầu hết các xe này không có giấy tờ, đăng ký từ nhiều tỉnh thành khác nhau.