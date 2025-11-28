Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 28/11, các cửa ra vào của Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM đóng kín mít nhưng thi thoảng vẫn có người ra vào bằng cửa nhỏ bên cạnh.

Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở TPHCM ngày 28/11.

Người dân sinh sống ở gần cơ sở Mailisa cho hay, những ngày qua vẫn có người ra vào cơ sở trong đó có cả nhân viên lẫn khách hàng.

Cuối chiều 27/11, nhiều người cho biết thấy nhân viên Mailisa Huỳnh Văn Bánh thu gom các loại vỏ chai, lọ nhựa, bao bì sản phẩm và đóng thành hai bao tải lớn đem bán. Đây là cảnh tượng hiếm thấy tại một cơ sở thẩm mỹ quy mô lớn từng rất đông khách.

Hình ảnh thẩm mỹ viện Mailisa.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chuẩn bị đóng cửa đồng loạt, khiến nhiều người cho rằng đây là bước dọn dẹp, thanh lý trước khi cơ sở ngừng hoạt động vô thời hạn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 27/11, Thẩm mỹ viện Mailisa phát đi thông báo: “Hệ thống Thẩm Mỹ Viện Mailisa sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11/2025. Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ quý khách vào thời điểm này”.

Cửa phụ một bên thi thoảng vẫn mở để có người ra vào.

Thông báo này xuất hiện trong bối cảnh hệ thống Mailisa liên tục đối mặt với việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam chủ hệ thống là bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh; Bộ Y tế thu hồi hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm do không có hồ sơ PIF theo quy định và phản ứng mạnh mẽ của khách hàng vì nhiều liệu trình, sản phẩm đang dang dở.

Theo điều tra, từ năm 2020 - 2024, các bị can bị cáo buộc nhập nhiều lô mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, sau đó thay đổi nhãn mác thành “Hong Kong (Trung Quốc)” và phân phối ra thị trường dưới thương hiệu cao cấp.

Thẩm mỹ viện Mailisa là cơ sở lớn, quy mô bậc nhất tại TPHCM.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, người điều hành hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa có hàng chục chi nhánh trên cả nước.

Cùng với bà Mai, Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng khác về tội “Buôn lậu”. Tất cả đều liên quan đến hoạt động nhập khẩu - kinh doanh mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa, do bà Mai và ông Hoàng Kim Khánh - Tổng Giám đốc MK Skincare - điều hành.