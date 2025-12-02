Giáng sinh đang đến gần cũng là lúc một số hàng quán trang trí với những concept bắt mắt và sáng tạo. Trong số đó, không gian tại GEM Center là một trong những điểm đến được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay. Dù sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy, nơi đây vẫn còn vài điểm khiến trải nghiệm của khách chưa trọn vẹn.

Cận cảnh GEM Cafe trang trí Giáng sinh với chủ đề keo bông

GEM Cafe trang trí Giáng sinh

Không gian chủ đạo màu hồng, phái đẹp chắc chắn sẽ mê

Không gian Giáng sinh của GEM Center được trang trí với chủ đề “The Dream of Infinity" (Giấc mơ vô cực), phủ sắc hồng ngọt ngào như một thành phố kẹo bông thu nhỏ. Chiếc cổng dẫn lên cầu thang là điểm nhấn nổi bật nhất với tạo hình lớp kem trắng, socola và thanh kẹo xoắn, phía trên trang trí thêm quả cherry đỏ.

Không gian Giáng sinh của GEM Center được trang trí với chủ đề “The Dream of Infinity" (Giấc mơ vô cực)

Phần trần được trang trí bằng những mô hình bánh ngọt và mây treo lơ lửng, hai bên tường là những cây kẹo phủ bông gòn làm nhiều người liên tưởng đến tuyết. Ngay cả quầy pha chế cũng được mô phỏng như một viên kẹo xoắn, tạo nên sự đồng bộ trong không gian.

Ngay cả quầy order và pha chế cũng được trang trí theo concept kẹo bông

Chính sự bắt mắt ấy, GEM Cafe không chỉ thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh mà ngay cả những tệp khách hàng lớn tuổi và con nít cũng thích thú. Ghi nhận vào ngày thường, lượng khách đến chụp ảnh khá đông, cứ cách vài mét là có người đứng tạo dáng chụp ảnh.

Tuy nhiên, ánh sáng lại là một điểm trừ nặng ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể

Tuy nhiên, tại đây có một điểm trừ nho nhỏ đó chính là phần ánh sáng vàng bao trùm không gian khiến hình ảnh chụp dễ bị ám vàng và hơi sến màu, khó thể hiện đúng vẻ đẹp lung linh mà mọi người mong đợi. Đặc biệt là khi không gian trang trí màu hồng nhưng quán lại đánh đèn vàng, tạo ra cảm giác khá lệch tông. Nhiều thực khách vì vậy phải chỉnh sửa hình ảnh khá nhiều để lên hình đẹp hơn. Dù trang trí ấn tượng, diện tích trang trí thực tế không quá rộng, chủ yếu tập trung ở khu vực cầu thang nên các góc chụp có thể sẽ không đa dạng.

Ánh sáng tại GEM là một điểm trừ nhỏ ảnh hưởng đến trải nghiệm thực khách

Menu của GEM cũng được bổ sung thêm một số món mang không khí Giáng sinh, chẳng hạn như bánh tạo hình cây thông. Những lựa chọn này giúp trải nghiệm thêm trọn vẹn hơn, tuy nhiên phần lớn các món đều có mức giá từ 100 nghìn đồng trở lên, nên tổng thể chi phí vẫn khá cao so với kỳ vọng của nhiều khách.

Các món bánh tại GEM Cafe cũng được làm theo chủ đề Giáng sinh

Mức phí 200 nghìn/giờ nhiều thực khách cảm thấy xót ví

Trải nghiệm tại quán có giá 200 nghìn đồng bao gồm nước uống và được giới hạn trong vòng 1 giờ. Khách cần phải đặt bàn trước và nếu gọi món vượt mức 200 nghìn thì sẽ thanh toán phần chênh lệch, còn nếu thấp hơn thì không được hoàn lại. Có thể hiểu mức giá này bao gồm cả chi phí trải nghiệm không gian trang trí, quán còn có các quy định như không được thay đồ, không được make up tại quán.

200 nghìn/giờ là mức giá khá cao cho trải nghiệm tại quán

Nhìn chung, với mức giá 200 nghìn đồng cho 1 giờ trải nghiệm trong không gian chủ yếu gồm cổng chào và cầu thang, nhiều người có thể cảm thấy hơi chưa xứng đáng. Tuy nhiên, với những ai yêu thích những concept rực rỡ và muốn “săn” vài bức ảnh mang không khí Giáng sinh thì đây vẫn là điểm dừng chân đáng để thử.