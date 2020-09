Cận cảnh phòng thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hà Nội: Có 7 thí sinh dự thi, 18 cán bộ phục vụ

Chiều ngày 2/9, cùng với 26 địa phương khác, 7 thí sinh thuộc hội đồng thi Hà Nội của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đã có mặt tại địa điểm thi trường THPT Việt Đức để làm thủ tục thi. Được biết, 7 thí sinh này gồm có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tự do.

Địa điểm trường THPT Việt Đức là nơi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện bảo đảm an toàn, đặc biệt là về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm thi, đã hoàn tất.

Các thí sinh trước khi vào địa điểm thi đều được đo thân nhiệt và sát trùng tay.

Thí sinh di chuyển vào phòng thi.

Cùng với Hà Nội, hơn 26.000 thí sinh của 26 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước, trước đó 97% thí sinh đã dự thi đợt 1) sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Bao gồm các thí sinh dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.



Trao đổi nhanh với với phóng viên, bà Phùng Thị Thanh Hà - trưởng điểm thi trường THPT Việt Đức, Hội đồng thi Hà Nội cho biết, trước khi vào phòng cán bộ coi thi, thí sinh đều được đo thân nhiệt, ngay ở cổng, các phòng thi đều được chuẩn bị nước sát khuẩn, chỗ rửa tay có xà phòng,...

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tập huấn các cách để phòng chống Covid-19, khi xảy ra những sự cố bất thường sẽ có biện pháp xử lý", bà Hà chia sẻ. Cũng theo bà Hà, Hội đồng thi Hà Nội có 18 cán bộ phục vụ thi đợt này.

Giám thị đánh số báo danh trong phòng thi.

Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Giám thị gọi các thí sinh vào phòng thi và kiểm tra các giấy tờ tuỳ thân theo quy định.

Cán bộ thi phổ biến quy chế thi cho các thi sinh tại Hội đồng thi này.

Thí sinh Nguyễn Lê Mai Phương là 1 trong 7 thí sinh dự thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. "Ngày hôm nay đến làm thủ tục thi em cảm thấy rất hồi hộp và có 1 chút lo lắng", Mai Phương chia sẻ.

Các thí sinh đều đeo khẩu trang, tuân thủ các quy định an toàn dịch.

Trước đó, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi. Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.

Ngày mai (3/9), các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi với môn thi Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều).