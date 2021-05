Hiện tại do tình hình dịch bệnh nên việc hoạt động nghệ thuật gặp rất nhiều khó khăn. Chia sẻ về việc này, Phạm Hương tâm sự: "Do tình hình dịch bệnh nên các dự án phim đều gặp trở lại. Mình hi vọng dịch bệnh sớm hết để nghệ sĩ như bọn mình có thể tiếp tục theo đuổi nghề. Mọi người đều có thể quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường". Cô nàng cũng không quên dặn mọi người nên cùng nhau tuân thủ luật giãn cách để có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.