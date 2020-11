Cận cảnh nhan sắc "bạn gái" của Hyun Bin: Sở hữu body cực kỳ nóng bỏng, từng là người yêu cũ F4 Kim Bum và dính cả tin đồn "tiểu tam"

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao thông tin "thuyền" Hạ cánh nơi anh chính thức "chìm" bởi cả hai diễn viên chính là Hyun Bin và Son Ye Jin đều đã có người yêu.

Trước đó, Son Ye Jin và Hyun Bin vốn là bạn bè thân thiết và có cơ duyên hợp tác với nhau phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Không chỉ tương xứng về ngoại hình, độ tuổi, cả hai đóng phim cũng vô cùng ăn ý. Chính sự tương tác ngọt ngào của cả hai khiến fan hâm mộ vô cùng nhiệt tình ghép đôi.

Nhiều người còn cho rằng sự ủng hộ dành cho Son Ye Jin và Hyun Bin ở bên cạnh nhau không hề thua kém gì thời điểm Song Joong Ki và Song Hye Kyo được ủng hộ khi đóng xong Hậu duệ mặt trời. Có rất nhiều cộng đồng fan "couple" của Son Ye Jin và Hyun Bin đã ra đời và vô cùng chờ đợi một ngày cặp đôi sẽ công bố thông tin hẹn hò.

Thế nhưng, trái với sự chờ đợi của mọi người Hyun Bin đã 2 lần lên tiếng phủ nhận chuyện này. Mặc dù vậy, fan hâm mộ vẫn "soi" được những cử chỉ được cho là ngọt ngào của cả hai.

Chính vì thế, thông tin cặp đôi đã có người yêu và không hề yêu đương ngoài đời thật khiến khá nhiều fan của cặp đôi cảm thấy thất vọng dù thông tin này mới chỉ là đồn thổi.

Điều đáng nói, thông tin này còn chỉ đích danh bạn gái mới của Hyun Bin chính là cô nàng 33 tuổi Oh Yeon Seo. Ngay lập tức, danh tính "bạn gái tin đồn" của Hyun Bin trở thành đề tài khiến cư dân mạng xôn xao mặc dù chưa hề có kiểm chứng.

Oh Yeon Seo sinh năm 1987, xuất thân là một idol nữ trong nhóm LUV nhưng không quá thành công. Người đẹp từng gây chú ý khi xuất hiện trong các vai diễn trong phim "My Husband Got a Family" (2012), "Jang Bo-ri is Here!" (2014), "Please Come Back, Mister" (2016), "My Sassy Girl"...

Xinh đẹp nóng bỏng nhưng bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Tuy nhiên, cái người ta nhớ tới Oh Yeon Seo không phải ở khả năng diễn xuất mà chủ yếu là body nóng bỏng mà cô nàng sở hữu.

Oh Yeon Seo sở hữu khuôn mặt pha trộn của sự ngây thơ và gợi cảm với đôi mắt to tròn và cặp môi dày. Không chỉ vậy, Oh Yeon Seo còn sở hữu body vạn người mê với đôi chân dài, vòng eo con kiến nhưng vòng 1 và vòng 3 lại vô cùng gợi cảm.

Thế nhưng, cô nàng lại từng bị nghi ngờ dùng "dao kéo" để cải thiện nhan sắc. Nguồn cơn là do những bức ảnh trong quá khứ của Oh Yeon Seo khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về việc cô ở hiện tại vfa quá khứ vô cùng khác nhau.

Không ai nhận ra cô ngoài ở ngoài cùng bên trái là Oh Yeon Seo.

Trong một vài lần xuất hiện gần đây, Oh Yeon Seo cũng để lộ khuôn mặt cứng đờ thiếu tự nhiên càng khiến mọi người nghi ngờ về việc cô nàng đã đụng chạm dao kéo.

Từng là tình cũ của Kim Bum

Một trong những "từ khóa" người ta hay nhắc về Oh Yeon Seo nhiều nhất có lẽ là "người yêu cũ của Kim Bum". Vốn là một người kín tiếng, đời tư của anh chàng mỹ nam đẹp hơn hoa Kim Bum luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Khi Kim Bum công khai hẹn hò Oh Yeon Seo đã nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều tư cư dân mạng và fan hâm mộ.

Mặc dù mối tình của cả hai cũng không kéo dài lâu nhưng khi nhắc tới Oh Yeon Seo người ta vẫn thường gọi cô là "tình cũ Kim Bum".

Bị tố giả tạo và lươn lẹo, đồn là "tiểu tam"

Một trong những ồn ào khó quên của Oh Yeon Seo cũng được biết đến từ những câu chuyện tình ái. Oh Yeon Seo từng tham gia chương trình ghép cặp đôi "We Got Married" cùng nam ca sĩ Lee Joon (cựu thành viên MBLAQ). Được biết, tiêu chí để tham gia chương trình này là các thành viên đều không có người yêu.

Oh Yeon Seo bị bắt gặp hẹn hò nam tài tử Lee Jang Woo.

Thế nhưng, khi chương trình đang phát sóng thì truyền thông bất ngờ phát hiện Oh Yeon Seo lúc này đang hẹn hò cùng nam diễn viên Lee Jang Woo. Tin tức khiến lượng theo dõi chương trình tụt giảm, nhiều fan đã "ném đá", yêu cầu Oh Yeon Seo rời khỏi chương trình.

Oh Yeon Seo và Lee Joon trong chương trình.

Sau khi thông tin này nổ ra, Oh Yeon Seo đã lên truyền hình và khóc lóc: "Em không biết phải nói gì lúc này và nói như thế nào nhưng em vô cùng xin lỗi vì đã khiến anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh không có liên quan gì nhưng em đã khiến anh trải qua những điều tồi tệ. Em thật sự thật sự thấy có lỗi với anh".

Nhiều người đã lên tiếng tẩy chay Oh Yeon Seo vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp cũng như giả tạo.

Gần đây nhất cô nàng lại trở thành tâm điểm khi bị đồn là kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Trước làn sóng chỉ trích, công ty quản lý của Oh Yeon Seo đã tuyên bố kiện Goo Hye Sun vì phỉ báng nhân phẩm.