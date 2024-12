Cận cảnh khu mộ 50 tỷ đồng của vợ cũ vị đại gia nổi tiếng nhất Bình Dương

Vùng đất Bình Dương không chỉ nổi tiếng với những câu chuyện thành công trong kinh doanh và sự giàu có của các vị đại gia mà ở nơi đây còn có một khu nghĩa trang nổi tiếng sở hữu nhiều công trình tâm linh hoành tráng được giới người giàu "ưa chuộng". Đó là Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Sự tráng lệ của khu nghĩa trang khiến nhiều người choáng ngợp khi các ngôi mộ có giá đất lên tới hàng tỷ đồng, chưa kể dịch vụ chăm sóc và thiết kế, bài trí riêng của gia chủ. Trong đó, có một khu mộ nổi tiếng được người dân Bình Dương biết đến, đồng thời thu hút nhiều Youtuber, Tiktoker đến chiêm bái. Ấy là khu mộ ước tính giá trị lên tới 50 tỷ đồng của vợ cũ một vị đại gia đình đám đất Bình Dương - ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi với cái tên quen thuộc Dũng "lò vôi".

Khu Hoa viên Nghĩa trang nổi tiếng tại Bình Dương.

Khu mộ 50 tỷ đồng ở Bình Dương

Bà Trần Thị Tuyết - vợ cũ ông Dũng "lò vôi" được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương năm 2021. Đây là một trong những khu hoa viên nghĩa trang lớn nhất tại Việt Nam. Hoa viên nghĩa trang này tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương, với tổng diện tích lên đến 300 ha cùng cùng nhiều cảnh quan cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Nơi đây được cho là đắc địa phong thủy tốt tại Bình Dương nên được nhiều gia đình nhà giàu, người nổi tiếng chọn làm nơi an nghỉ. Chẳng hạn như năm 2008, khu nghĩa trang đã dành tặng mộ phần tại khu nghệ sĩ cho nhà văn Sơn Nam nhằm tri ân đóng góp của ông với nền văn học nước nhà, đồng thời mở đầu cho khu mộ nghệ sĩ độc đáo tại hoa viên 5 sao này. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng chọn hoa viên này làm nơi an nghỉ như NSND Viễn Châu ("Vua vọng cổ" Việt Nam), NSND Tám Vân (nghệ sĩ cải lương), nghệ sĩ dân gian Bạch Huệ, Thanh Kim Huệ (nghệ sĩ cải lương),...

Bà Trần Thị Tuyết sinh năm 1954. Bà Tuyết kết hôn với ông Dũng "lò vôi" và sinh được 3 người con nhưng hai người đã chia tay vào năm 2010. Sau một thời gian lâm bệnh, bà Tuyết qua đời ngày 17/10/2021. Bà được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương vào ngày 20/10/2021.

Đường dẫn vào khu mộ bà Tuyết rất rộng rãi, thoáng đãng. Khuôn viên khu mộ trước và sau chăm sóc, thêm tiểu cảnh cũng có nhiều khác biệt. Khu mộ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản hiện đại. Ngay từ bên ngoài nhìn vào là khu hàng rào lợp ngói viên âm dương màu xám trầm chất lượng cao. Hàng nguyệt quế được tỉa tót cẩn thận trước cổng.

Khu mộ của bà Tuyết khá đặc biệt so với những khu mộ gia đình khác bởi bình phong được thiết kế theo kiểu cửa tròn. Các tấm bình phong thông thường đều được thiết kế kín để dẫn khí đi đường vòng cũng như tránh sát khí (theo phong thủy). Dẫu vậy, thiết kế cửa tròn này lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn khi được xen kẽ các loại tiểu cảnh. Khuôn viên ngay từ cổng vào cũng được trồng cỏ xanh, các dãy cây xanh tiểu cảnh được chăm sóc cẩn thận, không gây ra cảm giác tiêu điều, lạnh lẽo của nghĩa trang.

Bước vào khu mộ bạc tỷ này không thể không để mắt đến hồ cá koi đắt đỏ hàng trăm con bơi lội mỗi ngày. Giá thành cá koi trên thị trường cũng phụ thuộc vào giống, kích thước và xuất xứ. Bởi vậy, để đầu tư chăm sóc cá koi, giá tiền sẽ là "vô cùng", từ vài triệu, vài trăm triệu đến vài chục tỷ đồng cũng có.

Từ cổng vào qua khuôn viên phía bên tay phải là khu mộ bà Tuyết. Từ phong cách thiết kế nấm mộ đến bia mộ đều có sự khác biệt với các ngôi mộ bình thường. Các đường nét của ngôi mộ đều được ốp đá đắt tiền, vuông vắn, không có chi tiết trang trí rườm rà. Ngay cả bát hương lẫn bình hoa phía trước cũng rất gọn gàng, tối giản. Ngay bên cạnh là bộ bàn ghế bằng đá thạch anh nguyên khối, phía trên mặt có để một ống hương. Nhiều người đến thăm mộ bà Tuyết như các Tiktoker, Youtuber thường sẽ thắp hương thành kính, vái chào, xin phép chủ nhân khu mộ được tham quan xung quanh.

Bước qua chiếc cầu đá nối liền bờ hồ cá koi tới ngôi nhà trống với kiến trúc đương đại. Những ô cửa kính vuông vắn tạo nên một không gian mở lớn, mời gọi ánh nắng lan tỏa khắp căn phòng. Cạnh đó, một căn phòng nhỏ được bố trí khéo léo, tiện ích cho việc cất giữ dụng cụ vệ sinh và những vật dụng cần thiết khác. Đặc biệt, lối đi quanh nhà lát đá sỏi mộc mạc, cùng với tiểu cảnh được xếp đặt tỉ mỉ, tạo nên một khung cảnh hài hòa, gần gũi với thiên nhiên mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch như một căn villa nghỉ dưỡng.

Nhiều Youtuber sau khi đến thăm khu mộ của bà Tuyết cho biết nơi đây "không giống mộ tí nào" mà giống villa nghỉ dưỡng hạng sang, đẹp và thoáng. Khu mộ này không chỉ là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực mà còn thể hiện phong cách của chủ nhân ngôi mộ, hiện đại, giản đơn nhưng vẫn sang trọng, xứng đáng là nơi an nghỉ ngàn thu.

Trải nghiệm cận cảnh này mang đến một cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống và văn hóa của giới thượng lưu, không chỉ thế giới của người đang sống được vun vén cẩn mà nơi an nghỉ sau khi khuất cũng được chăm sóc cẩn thận.

Tại sao ngày càng có nhiều người chọn an táng ở công viên nghĩa trang?

Hiện tại ở Việt Nam ngày càng có nhiều các công viên nghĩa trang quy mô lớn được đầu tư tố hảo, cao cấp với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Có thể kể đến một số công viên nghĩa trang lớn ở Việt Nam như Công viên Tâm linh Thiên Đường (tọa lạc tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương (tọa lạc tại Bến cát, tỉnh Bình Dương), Vĩnh Hằng Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình), Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phù Ninh, Phú Thọ), Nghĩa trang An viên vĩnh hằng (Đồng Nai),... Nghĩa trang lớn ở gần Hà Nội như Nghĩa trang Thanh Tước Mê Linh, Công viên nghĩa trang An Lạc- Quảng Ninh, Công viên nghĩa trang An Lạc Viên- Thái Nguyên, Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ, Công viên Tưởng Niệm Thiên Đức,...

Người dân ngày nay có xu hướng chọn an táng tại công viên nghĩa trang bởi nhiều lý do khác nhau. Một số nguyên nhân có thể kể đến như:

1. Môi trường yên bình: Công viên nghĩa trang thường được quy hoạch rộng rãi, có nhiều cây xanh, mặt nước và những khuôn viên được thiết kế tỉ mỉ, tạo nên một không gian yên bình và trang nghiêm cho việc nghỉ ngơi cuối cùng của người đã khuất.

2. Thiếu hụt đất đai: Ở nhiều đô thị lớn, do diện tích đất hạn chế, việc tìm kiếm một nơi chôn cất truyền thống có thể vô cùng khó khăn và tốn kém. Công viên nghĩa trang cung cấp giải pháp với diện tích lớn và quản lý chuyên nghiệp.

3. Dịch vụ chăm sóc toàn diện: Nhiều công viên nghĩa trang hiện đại cung cấp các dịch vụ chăm sóc mộ phần và tổ chức tang lễ một cách trọn vẹn, từ đó giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong những lúc khó khăn.

4. Ý thức bảo vệ môi trường: An táng trong công viên nghĩa trang thường tuân thủ các quy chuẩn về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến đất đai và nguồn nước so với việc chôn cất truyền thống.

5. Phong cách hiện đại: Thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm những phương thức chôn cất hiện đại và tiện nghi hơn, phản ánh lối sống và quan niệm về sinh phần, tử huyệt của họ.

6. Sự linh hoạt: Công viên nghĩa trang thường sẵn sàng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ việc chôn cất đến các hình thức an táng khác như hỏa táng, an táng tro cốt, hoặc thậm chí là các dịch vụ hoả táng sinh thái. Ngoài ra, sử dụng dịch vụ tại công viên nghĩa trang cũng bao gồm chăm sóc, quét dọn, cúng hộ,...

Những lý do này khiến công viên nghĩa trang trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều người khi họ suy nghĩ về kế hoạch an táng cho bản thân hoặc người thân trong gia đình.