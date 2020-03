Cận cảnh khoảnh khắc em bé chui ra khỏi bụng mẹ được cô y tá chụp giúp mẹ bầu Đà Lạt, ai vào xem cũng thấy xúc động

Sinh con là một hành trình đầy đau đớn, vất vả và cả nguy hiểm nhưng vô cùng thiêng liêng của mỗi người mẹ. Sau những khó khăn ấy là khoảnh khắc vỡ oà khi nhìn thấy em bé của mình cất tiếng khóc chào đời. Tuy nhiên, không phải bà mẹ nào cũng có may mắn được nhìn thấy cách mà bé cưng của mình "nói lời chào thế giới". Khi đó có thể nhìn bé sẽ khác rất nhiều so với lúc các mẹ được ẵm con trên tay đấy!

Chị Kim Anh, 30 tuổi hiện đang sống tại Đà Lạt là một bà mẹ may mắn khi được nhìn thấy những hình ảnh về giây phút em bé chui ra khỏi bụng mẹ. Chị Kim Anh cho biết, cách đây hơn 2 tuần chị đã sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Em bé được bố mẹ đặt tên là Nemo. Do lần sinh trước chị Kim Anh sinh mổ và lần này thai to nên chị dự định tiếp tục sinh mổ.



Bé Nemo chui ra khỏi bụng mẹ.

Cậu bé nặng 4,1kg.

Tuy nhiên, trước ngày dự kiến sinh 10 ngày, chị bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng từng cơn, bung nút nhầy... Bà mẹ hai con lập tức nhập viện mổ lấy thai.

"Khi vào phòng mổ, bác sĩ tiêm gây tê màng cứng làm cơn đau đẻ biến mất luôn. Trong lúc mổ mình chỉ sợ bản thân và con xảy ra điều gì bất trắc. Bác sĩ làm gì mình cũng cảm nhận được hết và cứ nhắm mắt hồi hộp chờ đợi thôi. Sau khi bác sĩ lôi em bé ra liền cho bé da kề da với mẹ, lúc này nhìn Nemo chẳng khác gì một chú khỉ con, da còn tím, người đầy lông tơ" - chị Kim Anh kể.

Mặc dù đây là lần sinh con thứ hai những chị Kim Anh vẫn không tránh khỏi những cảm xúc hồi hộp khi chào đón thiên thần nhỏ: "Lúc nghe con khóc là lúc cảm xúc vỡ òa nhất, lúc ấy nghĩ thôi yên tâm rồi, hai mẹ con mình ổn rồi. Còn lúc bé da tiếp da với mẹ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất vì sau bao ngày tháng chờ đợi thì cũng được ôm con trong tay".

Bé Nemo cất tiếng khóc chào đời.

Chị Kim Anh cảm thấy cảm xúc vỡ oà với khoảnh khắc tuyệt vời này.

Thật tuyệt vời là trong khi các bác sĩ đang giúp đưa em bé của chị ra khỏi bụng mẹ thì một cô y tá trong ê-kíp đã chụp lại cho chị khoảnh khắc đặc biệt ấy. Đó là khi cái đầu tròn tròn của em bé chui ra và sau đó là cả thân mình, rồi cái miệng nhỏ xinh cất tiếng khóc chào đời. Chị Kim Anh cực kỳ trân trọng những bức hình này. Mỗi lần xem lại, chị đều xúc động và cảm thấy làm mẹ thật sự là một trải nghiệm kỳ diệu.

Mỗi lần xem lại những bức ảnh chị đều thấy xúc động.

Bé Nemo hiện tại đã được 15 ngày tuổi.