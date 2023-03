Cận cảnh CSGT kiểm định phương tiện ở trung tâm đăng kiểm Hà Nội

Theo một cán bộ CSGT, các công đoạn kiểm định xe dân sự khá tương đồng với đăng kiểm xe công an do đó công việc được triển khai ngay khi được điều động đến trung tâm đăng kiểm. "Tôi đã có nhiều năm làm công tác đăng kiểm trong ngành công an nên công việc cũng không gặp khó khăn, chỉ khác là kiểm định nhiều phương tiện khác nhau hơn" - vị cán bộ CSGT cho biết.