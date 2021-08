Cận cảnh chuồng nuôi 17 con hổ trưởng thành trong khu dân cư ở Nghệ An

Chiều 4/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ một vụ nuôi nhốt hổ số lượng lớn trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục, tiêm thuốc mê và cho 17 cá thể hổ này vào lồng sắt, điều động xe cẩu đưa đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm để nhờ chăm sóc hộ trong thời gian phục vụ công tác điều tra.

Cận cảnh chuồng nuôi 17 con hổ nuôi nhốt trong nhà dân vừa được công an triệt phá

Thông tin ban đầu, chủ 2 gia đình được phát hiện nuôi nhốt hàng chục con hổ trên là anh H. (30 tuổi, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành) và ông H. (ngoài 50 tuổi, trú xóm Phú Xuân, Đô Thành).

Tại căn nhà của anh H. ở xóm Nam Vực, cơ quan chức năng thu giữ được 14 cá thể hổ lớn, được nuôi nhốt trong chuồng đặt ở vườn nhà.

Chuồng nuôi nhốt hổ tại nhà dân vừa bị triệt phá. Ảnh cắt từ clip.

Được biết, anh H. đi nước ngoài về khoảng 5 - 6 năm nay. Thời gian này anh H, ở nhà. Căn nhà và mảnh đất gia đình anh H. rộng khoảng 800m2. Vì ít người ra vào nên không ai biết bên trong có gì.

Riêng tại nhà ông H. ở xóm Phú Xuân, công an cũng bắt giữ 3 cá thể hổ lớn đang sống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ .