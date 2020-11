Cận cảnh bên trong nơi 2 nhân viên giúp việc nghi bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh "tra tấn"

Trưa 23/11, theo ghi nhận của chúng tôi, quán bánh xèo Miền Trung (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đã khóa trái cửa. Trước lúc này, chúng tôi đã kịp vào bên trong để ghi nhận tình hình.

Hiện trường bên trong quán bánh xèo

Trưa cùng ngày, kể lại sự việc với chúng tôi, em Trương Quang D. (14 tuổi, một nạn nhân) cho biết, bà chủ quán thường xuyên bạo hành.



"Cháu không làm được việc ưng ý cũng bị cô đánh, có lần cô đưa vào phía trong để đánh nhằm tránh sự phát hiện của mọi người", D. thều thào kể.

Theo thông tin báo chí chia sẻ, tại quán này có 2 nam nhân viên giúp việc đều là nạn nhân nghi vấn bị chủ quán bạo hành dã man. Phía trong cùng của hàng quán là khu vực rửa bát và chế biến thực phẩm, bên cạnh đó là nhà vệ sinh khuất tầm nhìn của chiếc camera giám sát - cũng là nơi mà theo lời D. là vị trí em hay bị lôi vào để đánh đập.

Khu vực nhà bếp nơi các nạn nhân làm việc thường ngày

Không gian phía bên trong quán

Khu vực bếp nấu ăn

Một góc khác trong khu bếp

Nơi được cho là vị trí bé trai từng bị bạo hành

Những vết xước trên tay, chân của D.

Bé D. bị nhiều vết xước khắp cơ thể

Liên quan đến vụ việc, ngày 23/11, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn yêu cầu làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành nhân viên ở quán bánh xèo Miền Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong.



Tại công văn này, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nêu rõ; ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Trẻ em đã chỉ đao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, triển khai quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo hành; đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em.

Cụ thể; tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện, triển khai: Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (4027/UBND-NC ngày 22/11/2020): giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Phong chủ trì, phối hợp với các cơ quan , đơn vị liên quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với cháu bé.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và đại diện UBND xã Yên Trung (nơi xảy ra vụ việc) để xác minh thông tin, bàn các giải pháp hỗ trợ, can thiệp đối cháu bé.

Các ngành Công an, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế đã tích cực vào cuộc để thực hiện chức năng theo thẩm quyền (Công an huyện yên Phong thụ lý, đã tạm giữ chủ quán để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu hai vợ chồng chủ quán đều khai nhận những hành vi bạo hành với những người giúp việc trong quán; Cậu bé giúp việc đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong điều trị những vết thương, hiện tại cháu đã ổn định, có thể giao tiếp với mọi người xung quanh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang hướng dẫn Phòng LĐTBXH huyện Yên Phong tiến hành đánh giá nguy cơ, lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với cháu bé, cử Ban bảo vệ trẻ em cấp xã phân công cán bộ trực tiếp bảo vệ cháu; hỗ trợ cháu 2 triệu đồng hiện đang giao cho Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong tạm giữ hộ cháu, các tổ chức đoàn thể giám sát, hỗ trợ cháu bé nêu cần).