Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News liên quan phản ánh của báo về sự việc hy hữu khi một hộ dân bị mất gần 100m² đất ở do cán bộ tính toán sai, ông Nguyễn Trần Dương, Phó Chủ tịch UBND phường An Dương, TP Hải Phòng cho biết, sau khi nhận được thông tin, địa phương đã cho rà soát lại.

Theo ông Dương, khi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương luân chuyển hồ sơ sang phường thì đơn vị không được cung cấp ngay bộ hồ sơ sao lục và cũng không có báo cáo về quá trình biến động của thửa đất nên chính quyền phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ, dẫn tới mất nhiều thời gian.

Cơ quan chức năng Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục để đính chính phần diện tích bị tính thiếu trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp của gia đình ông Chu Đức Luân ở phường An Dương.

Ông Dương cho rằng thủ tục này không phải cấp bìa mà là đính chính thông tin và việc đính chính này thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương.

Cụ thể, Điều 24 Nghị định 101 có nêu: Xử lý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp .

"Trong bộ hồ sơ người dân cung cấp cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương, mảnh trích đo có phần mô tả tình hình biến động ranh giới thửa đất từ khi cấp Giấy chứng nhận (nếu có) thì phần đó lại để trống, đồng nghĩa với việc xác nhận không có sự biến động về ranh giới, khi không có biến động về ranh giới thì không thực hiện theo Điều 24 được" , ông Dương nêu.

Do vậy, UBND phường An Dương đã có văn bản dẫn các quy định của pháp luật gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương để đơn vị này tiếp nhận lại hồ sơ của gia đình ông Chu Đức Luân và giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND phường An Dương, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương đã thực hiện các thủ tục, xác định phần diện tích tăng thêm của thửa đất và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xác định số tiền cần phải đóng thêm trước khi đính chính lại diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Luân có phần diện tích 367m² bị tính thiếu gần 100m² nếu theo số liệu các cạnh đã có trong bìa và sử dụng thực tế.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh về trường hợp hy hữu của gia đình ông Chu Đức Luân (SN 1942, trú tại khu 6, phường An Dương, TP Hải Phòng) bị mất gần 100m² đất ở do cán bộ tính toán sai, dù số liệu các cạnh của thửa đất đã có trong sổ đỏ.

Cụ thể, thửa đất số 289A +289A2, tờ bản đồ số 8 tại tổ dân phố số 6, thị trấn An Dương, thành phố Hải Phòng được UBND huyện An Dương (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00206 ngày 14/11/2017 do ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện khi đó ký. Tổng diện tích sử dụng là 580,5m².

Trong giấy chứng nhận có phần diện tích 213,5m² và phần diện tích 367m². Tuy nhiên, phần diện tích 367m² nếu tính toán nhân chia các cạnh theo số liệu đã có trong giấy chứng nhận được cấp và cả thực tế sử dụng thì tổng diện tích phải là 466,2m² (tăng 99,2m²).

Năm 2025, khi ông Luân có ý định chia đất cho các con và mời đơn vị đo vẽ lại để tách bìa thì mới biết sổ đỏ của gia đình bị tính thiếu đến 99,2m². Sau khi phát hiện sai sót, gia đình ông Luân đi làm thủ tục để đính chính lại phần diện tích bị thiếu và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận An Dương đo vẽ, dưới sự dẫn đạc của ông Phạm Quang Chung, cán bộ địa chính phường Lê Lợi lúc bấy giờ thực hiện.

Cơ quan chức năng đo đạc lại, dù số liệu các cạnh không tăng thêm, có cạnh còn giảm đi do gia đình ông Luân chủ động lui vào nhưng diện tích vẫn tăng thêm 86,7m² so với bìa cũ.

Kết quả đo đạc cho thấy, diện tích của gia đình ông Luân tăng thêm 86,7m² so với diện tích cũ dù số liệu nhiều cạnh vẫn giữ nguyên, chỉ có 2 cạnh nằm giáp nhà hàng xóm giảm là do gia đình ông Luân đồng ý lùi vào và không có cạnh nào tăng thêm so với trong bìa đã được cấp năm 2017.

Bản trích đo mới sau đó được Chủ tịch UBND phường Lê Lợi ký ngày 6/5/2025 và Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận An Dương là ông Nguyễn Anh Túy ký vào ngày 9/5/2025.

Tuy nhiên, nhiều tháng trời đi lại cơ quan công quyền để làm thủ tục đính chính thông tin nhưng gia đình ông Luân vẫn chưa được giải quyết với lý do có nhiều cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai tại phường An Dương xin nghỉ.