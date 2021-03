Căn bệnh tưởng vô hại nhưng gây nổi da gà sần sùi, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của 80% thanh thiếu niên

BSCKI Thạch Văn Toàn, khoa Da liễu Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) cho biết dày sừng nang lông là một trong số căn bệnh về da ảnh hưởng tới sức khỏe vẻ đẹp của thanh thiếu niên.

Mới đây, tạp chí y học Mỹ Mayoclinic (MCO) vừa cập nhật nhiều thông tin chi tiết về căn bệnh này.

Dày sừng nang lông là gì?

Dày sừng nang lông (Keratosis pilaris hay KP) là một tình trạng da khá phổ biến, vô hại, gây ra bởi các mảng khô, thô ráp và sẩn sừng nhỏ, thường xuất hiện ở cánh tay trên, đùi, má hoặc mông.

Các vết sưng thường không đau hoặc ngứa, không thể chữa khỏi hoặc phòng ngừa nhưng lại có thể điều trị bằng kem dưỡng ẩm và kem theo toa để cải thiện vẻ ngoài.

Dày sừng nang lông gây nổi da gà sần sùi.

Dày sừng nang lông đôi khi còn có tên như tăng sừng (hyperkeratosis), sẩn sừng hóa nang lông (follicular keratotic papules) hay bệnh da gà (chicken skin). KP ảnh hưởng đến 80% thanh thiếu niên và 40% người trưởng thành và thường biến mất sau tuổi 30.

KP là sự hình thành của các sẩn sừng cảm giác thô ráp trên bề mặt da và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bề mặt da nào có lông mọc. Bệnh dày sừng nang lông kéo dài quanh năm, nhiều năm, đến tuổi ngoài 30 bệnh giảm hoặc tự mất.

Nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây bệnh dày sừng nang lông

Theo nghiên cứu, đến nay khoa học vẫn chưa hiểu đầy đủ về nguyên nhân gây KP. Vì vậy người ta mới chỉ tình nghi tới sự tích tụ của keratin (protein cấu trúc sợi).

Thông thường các tế bào da chết có chứa keratin sẽ bong ra khỏi da. Nhưng đối với một số người, keratin tích tụ trong nang lông và làm cho lỗ chân lông bị tắc.

Giả thiết khác, là do vi khuẩn như tụ cầu vàng S. aureus và một ít trường hợp do nấm gây viêm nang lông cấp tính hoặc do dinh dưỡng kém, tuổi tác, suy giảm miễn dịch, chấn thương, môi trường vệ sinh kém, tiếp xúc hóa chất…

Hoặc lý do liên quan đến rối loạn di truyền hay từ các loại bệnh về da khác như viêm da cơ địa (atopic dermatitis). Ngoại trừ một số trường hợp gây ngứa, viêm nang lông dày sừng thường không đau và không nghiêm trọng.

Triệu chứng của bệnh là có những sần nhỏ kích thước khoảng 1 – 2mm, màu hơi trắng hoặc xám. Vị trí thường gặp nhất là ở mặt ngoài 2 cánh tay, phần bên ngoài 2 đùi, ít hơn ở mông, cẳng tay, có thể gặp ở vùng mặt làm dễ lầm với mụn. Đôi khi vùng bị bệnh viêm đỏ ngứa.

Bệnh không gây tác hại, nhưng lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khi chất sừng bong tróc có thể thấy có một sợi lông nằm cong bên dưới, dùng tay khều, sợi lông sẽ mọc lên được. Bệnh không xảy ra ở vùng không có nang lông như lòng bàn tay, lòng bàn chân. Có một số người có tình trạng da khô vảy cá đi kèm.

Bác sĩ Thạch Văn Toàn.

Căn bệnh thường tự biến mất

Nói chung, người bệnh không cần gặp bác sĩ điều trị hoặc làm các xét nghiệm, bệnh thường tự biến mất.

Thay vào đó có thể sử dụng bất kỳ sản phẩm nào có sẵn để giúp cải thiện sự xuất hiện của làn da bị ảnh hưởng. Nếu dưỡng ẩm và tự chăm sóc không giúp ích, bác sĩ có thể kê toa kem bôi.

Dùng kem loại bỏ tế bào da chết, nhất là kem có chứa axit alpha hydroxy, axit lactic, axit salicylic hoặc urê. Chúng cũng có tác dụng giữ ẩm và làm mềm da.

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể các loại kem tẩy da chết tại chỗ có sẵn không cần kê đơn hoặc tư vấn để có sự lựa chọn tốt nhất.

Dùng kem để ngăn ngừa lông mọc cuộn trong da.

Sử dụng nước ấm và hạn chế thời gian tắm nước nóng, tối ưu là 10 phút hoặc ít hơn.

Sử dụng xà phòng nhẹ, tự nhiên, không độc để làm sạch các khu vực nhạy cảm mà không gây kích ứng da và thậm chí gây đỏ và tích tụ nhiều hơn.

Hãy thử dùng kem thuốc có chứa urê (Nutraplus, Eucerin), axit lactic (AmLactin, Lac-Hydrin), axit alpha hydroxy hoặc axit salicylic.

Dùng kem loại bỏ tế bào da chết.

Dưỡng ẩm sau khi tắm bằng kem có chứa lanolin (Lansinoh, Medela), thạch dầu hỏa (Vaseline) hoặc glycerin (Glysolid).

Sử dụng máy tạo ẩm.

Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng bằng muối biển: Trộn 2 muỗng cà phê muối biển với bốn muỗng cà phê mật ong, thoa đều và chà xát nhẹ nhàng vào da, sau đó giữ yên trong 15 phút và rửa sạch với nước ấm.

Tăng cường thực phẩm kháng viêm, nhất là nhóm giàu vitamin, khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần cho sự phát triển tế bào da, chữa lành tổn thương và hydrat hóa da.

Ngoài bổ sung thực phẩm giàu omega – 3. Nên uống nhiều nước trong cả ngày để giữ cho cơ thể không bị thiếu nước, tăng ẩm cho da và giúp các cơ quan khác làm tốt chức năng vốn có.