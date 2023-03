Căn bệnh khiến Minh Tú sợ khó có con: Là bệnh lý phổ biến chị em nào cũng có thể mắc, dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Bệnh tử cung khiến Minh Tú phải chia tay bạn trai vì sợ khó có con

Mới đây, lời chia sẻ của siêu mẫu Minh Tú về tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân đã nhận được không ít sự quan tâm của công chúng. Nàng siêu mẫu kể rằng cách đây 2 năm, trong một lần đi khám tổng quát, cô đã phát hiện mình mắc bệnh lạc nội mạc tử cung. Lúc đó cô đã 30 tuổi và rất quan tâm đến việc có con.

Khi được bác sĩ giải thích rằng căn bệnh này có thể khiến khả năng có thai ngoài tử cung cao, khả năng thụ thai khó... cô rất buồn và stress vì bản thân thích em bé. Đó cũng là lý do khiến Minh Tú nói lời chia tay với bạn trai đã gắn bó trong 2 năm. Khi nửa kia hỏi lý do, siêu mẫu đã không dám trả lời.

Thực tế, căn bệnh lạc nội mạc tử cung mà Minh Tú mắc là tình trạng thường gặp ở phụ nữ. Căn bệnh này có thể ảnh hưởng 1/8 phụ nữ đang ở độ tuổi sinh sản, do đó bất cứ ai trong chúng ta đều cần cảnh giác với căn bệnh này.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây vô sinh không?

BSCKI Hồ Văn Thắng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, lạc nội mạc tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng căn bệnh này nếu can thiệp không đúng thời điểm có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản ở nữ giới.

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng các tế bào nội mạc tử cung được tìm thấy bên ngoài buồng tử cung người phụ nữ. Đây là một bệnh lý mãn tính, dễ tái phát và có thể gây ra các khối u tùy tại buồng trứng, cơ tử cung, hoặc thành bụng, vách âm đạo, sẹo mổ cũ... Sự xuất hiện của các khối u này có thể chèn ép lên các cơ quan sinh sản người phụ nữ dẫn đến tình trạng dính, tắc vòi trứng… Và cuối cùng có thể dẫn tới tình trạng vô sinh.

Triệu chứng của bệnh lạc nội mạc tử cung thế nào?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây ra nhiều triệu chứng, tuy nhiên chỉ một số người có triệu chứng rõ ràng, còn một số khác thì rất mơ hồ. Triệu chứng sẽ khác nhau tùy vào giai đoạn nào của chu kì kinh, ví dụ giai đoạn rụng trứng hoặc giai đoạn có kinh. Các triệu chứng điển hình bao gồm:

- Đau vùng chậu lắt nhắt.

- Đau khi quan hệ tình dục.

- Táo bón, đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy.

- Ra nhiều kinh, có cục máu đông, chu kỳ kinh thất thường.

- Cảm thấy đuối sức, mệt mỏi, thiếu năng lượng.

- Mang thai ngoài tử cung hoặc vô sinh.

- Đau lưng và cảm giác nặng chì ở lưng.

- Đau hậu môn

- Khó chịu khi tiểu, có thể có máu trong nước tiểu,.

- Đau giữa kỳ kinh, thường liên quan lúc rụng trứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, vì triệu chứng bệnh có thể mơ hồ và giống với một số bệnh lý khác nên việc xác định bệnh cần có thời gian. Hiện chưa có cách để phòng ngừa căn bệnh này, tuy nhiên các yếu tố di truyền, cá nhân và hormon đều có thể ảnh hưởng.

Xử lý bệnh lạc nội mạc tử cung thế nào?

Theo BS Hồ Văn Thắng, với những trường hợp bị lạc nội mạc tử cung, bác sĩ cần đánh giá thực tế khối u như thế nào. Nếu khối u nhỏ không ảnh hướng tới khả năng mang thai cũng như không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản thì chưa cần can thiệp vội.

Với lạc nội mạc tử cung thông thường sẽ có kỹ thuật để xử lý là phẫu thuật để bóc khối u. Tuy nhiên những trường hợp lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng sau những phẫu thuật bóc khối u thường dẫn đến suy giảm dự trữ buồng trứng. Vì vậy, đối với những phụ nữ vô sinh, đang mong con có lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng thì sẽ ưu tiên việc điều trị, can thiệp hỗ trợ sinh sản để có thai và sinh con trước, sau đó mới tiến hành xử trí các khối u lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng.

Những trường hợp cần xử lý khối u lạc nội mạc tử cung: khối u kích thước quá lớn gây chèn ép; khối u có nguy cơ ung thư… Lúc này, chị em nên đến bệnh viện để bác sĩ chuyên môn khám và đánh giá khối u lạc nội mạc tử cung.

Còn trường hợp lạc nội mạc trong cơ tử cung có thể làm tổn thương lan tỏa ở khắp thớ cơ tử cung thì chưa nên can thiệp vội mà có thể sử dụng các thuốc nội tiết để ức chế các khối u giảm các triệu chứng đau và làm cho lạc nội mạc nhỏ lại sau đó can thiệt hỗ trợ sinh sản để có thai và sinh con trước mới can thiệp khối u lạc nội mạc trong cơ tử cung. Đối với phụ nữ rất lớn tuổi khi đủ con rồi mà bị lạc nội mạc trong cơ tử cung thì có thể xử lý bằng cách cắt tử cung.