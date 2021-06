Căn bệnh khiến cha của nhạc sĩ Dương Khắc Linh không thể nhai đồ cứng, "tắt nụ cười" phải điều trị suốt 5 tháng

Từ sau khi về Việt Nam lập nghiệp, nhạc sĩ Dương Khắc Linh ít có thời gian bên cạnh gần gũi chăm sóc cho cha mẹ và đó cũng là điều khiến anh luôn canh cánh trong lòng.

Cho đến hơn 6 tháng trước nhân dịp cặp song sinh con nhạc sĩ chào đời, ba mẹ Dương Khắc Linh đã có chuyến trở về Việt Nam đoàn viên cùng con cháu.

Tuy nhiên trong lần về nước này, Dương Khắc Linh nhận ra ba mình đột nhiên ít cười và nghiêm nghị hơn ngay cả trong những lúc đi chơi cùng gia đình hay chụp ảnh lưu niệm.

Cha mẹ nhạc sĩ Dương Khắc Linh về Việt Nam thăm hai cháu song sinh mới chào đời.

Anh bắt đầu để ý tìm hiểu và phát hiện hàm răng của chú Dương Thái Dũng - cha anh, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Vì răng bị mòn rất nhiều khiến người cha mất tự tin về ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến ăn uống, thường xuyên gặp ê buốt khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trăn trở về việc này, nhạc sĩ Dương Khắc Linh quyết định phải làm sao lấy lại nụ cười và hàm răng khỏe mạnh cho cha.

Đây cũng là món quà mà anh ấp ủ dành tặng cho người quan trọng của cuộc đời mình, nhất là khi "Ngày của Cha" sắp đến.

Qua tìm hiểu, nam nhạc sĩ phát hiện răng của cha anh bị bào mòn nặng.

"Trước giờ thì Linh cũng đã mua cho ba nhiều thứ như laptop, máy ảnh,… nhưng không thể nào bằng một món quà liên quan đến sức khỏe và giúp ba lấy lại sự tự tin như lần này" - Dương Khắc Linh tâm sự.

Qua tìm hiểu và giới thiệu từ bạn bè, Dương Khắc Linh đến trung tâm nha khoa W.C. tại TP.HCM.

Sau quá trình thăm khám và tư vấn chi tiết, bác sĩ Như An, người phụ trách điều trị chính cho chú Dũng phát hiện bệnh nhân bị mòn răng và một số biến chứng khác.

"Mòn răng nếu trở nên nghiêm trọng không chỉ khiến răng ê buốt, khó chịu mà còn gây mất thẩm mỹ khi giao tiếp.

Ở chú Dũng, ngoài mòn răng hàm do áp lực nhai lâu ngày chúng tôi còn phát hiện tình trạng nhiễm trùng do một số chân implant cũ đã hỏng. Việc điều trị toàn diện là cần thiết để giúp chú cải thiện chức năng ăn nhai và sức khỏe răng miệng" - bác sĩ Như An chia sẻ.

Sau khi tư vấn, bác sĩ lên phác đồ điều trị toàn diện cho chú Dũng gồm 2 giai đoạn: Điều trị nhiễm trùng chóp chân răng, điều trị tủy, cấy ghép Implant, đặt chốt tái tạo răng cửa hàm trên và phục hình răng sứ toàn hàm trên.

Nha sĩ chia sẻ hình ảnh hồi phục cho chú Dũng xem.

Trong suốt quá trình điều trị, Dương Khắc Linh luôn là người đồng hành cùng ba, đồng thời anh còn ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ qua các chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thời gian, răng của chú Dũng thay đổi từng ngày, việc ăn nhai đã cải thiện nhiều và nụ cười tự nhiên dần trở lại.

Cuối cùng sau hơn 5 tháng điều trị, chú Dũng đã hoàn tất liệu trình với kết quả vượt ngoài mong đợi.

Nụ cười mới đã xuất hiện sau nhiều tháng điều trị.

"Bây giờ chú ăn uống thoải mái hơn trước rất nhiều, nhai đồ cứng gì cũng được cả.

Bất ngờ nhất là lần đầu tiên chú nhìn thấy hàm răng mới của mình trong gương. Ai cũng khen mình trẻ ra, nhất là mấy đứa con chú ở nước ngoài cứ đòi chú cười cho tụi nó coi hoài.

Chú nghĩ món quà này của Linh mình chỉ cần một lần trong đời thôi. Nhất là ở độ tuổi của chú, có được hàm răng mới giúp chú tự tin hơn cũng như ăn uống tốt hơn.

Đó cũng là một phần bảo vệ sức khỏe đường ruột của mình vì trước đây chú được bác sĩ tư vấn là người lớn tuổi khó tiêu hóa, thức ăn không nhai được nhuyễn rất dễ dẫn đến bệnh bao tử" – chú Dũng cho biết.

Chú Dũng giờ đã tự tin, hạnh phúc vui cùng con cháu.

Thấy cha rất lâu rồi mới lại cười tươi, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng bày tỏ niềm vui khi thấy kết quả điều trị của chú Dũng. Anh nói món quà này so với những gì mà cha làm cho mình thì rất nhỏ nhưng nó mang lại ý nghĩa lớn về tinh thần và sức khỏe.

Qua câu chuyện của gia đình, nhạc sĩ Dương Khắc Linh muốn gửi đến mọi người thông điệp hãy quan tâm đến đấng sinh thành và dành thời gian ở bên họ nhiều hơn.

Đồng thời, các bậc cha mẹ cũng đừng ngần ngại trải lòng với các con về những vấn đề đang gặp phải để cả nhà cùng nhau giải quyết và quan trọng là giúp tình cảm gia đình luôn gắn kết, gần gũi.