Cần bao nhiêu tiền để có thể thoải mái đập lá thư từ chức lên bàn sếp và nói "Tôi nghỉ việc"?

Một vài năm trước, vì quan tâm đến việc học cách chi tiêu thông minh với số tiền hàng tháng, tôi đã hỏi bố mình về cách ông lập các khoản ngân sách như thế nào. Không ngạc nhiên khi bố tôi đã lập tức nhắc đến cái gọi là quỹ khẩn cấp (số tiền tiết kiệm cá nhân để đề phòng những trường hợp không may xảy ra như đau ốm, tai nạn, mất việc, khủng hoảng kinh tế...).

Thú thật, hai bố con tôi có quan niệm về tiền bạc khá giống nhau. Chúng tôi đều là những người thích tiết kiệm và ngại rủi ro. Chính vì vậy, nhắc đến quỹ tiết kiệm khẩn cấp, tôi đặc biệt cảm thấy tự tin.

Các chuyên gia luôn khuyên rằng, tốt nhất mỗi người nên để dành ít nhất là 6 tháng tiền sinh hoạt hàng tháng để làm quỹ tiết kiệm khẩn cấp. Kể từ khi ra đời tự kiếm tiền, tôi đã luôn tuân theo lời khuyên này. Số tiền trong quỹ khẩn cấp của tôi hiện tại có thể đủ cho tôi trang trải từ 3-6 tháng mà không vấn đề gì.

Đêm hôm đó trong phòng khách, bố tôi tiếp tục lặp lại lời khuyên cũ về "6 tháng chi phí sinh hoạt". Nhưng sau đó, ông lại nói rằng, đối với ông, lý tưởng nhất vẫn là tiết kiệm được 1 năm tiền chi phí sinh hoạt cho quỹ khẩn cấp, khi đó mới không phải lo lắng gì.

Tôi thật sự kinh ngạc. Con số có vẻ quá lớn, thậm chí tôi chưa từng nghĩ đến việc tiết kiệm một số tiền lớn đến vậy bao giờ. Nhưng bố tôi đã có một lý luận vô cùng vững chắc.

Bố tôi nói ngày trẻ ông đã có một công việc khiến ông chán ngán đến tận cổ, đến mức mỗi sáng tỉnh dậy, điều mà ông cảm thấy đầu tiên chính là sợ hãi, sợ phải bước chân đến công ty, sợ gặp gỡ đồng nghiệp. Không lâu sau, ông đã quyết định bỏ việc nhưng nghĩ lại, ông cảm thấy hối tiếc vì khoảng thời gian phung phí quá lâu vào một công việc khiến ông đau khổ như vậy.

Ông nói, nếu như lúc đó có thể tiết kiệm được 12 tháng tiền sinh hoạt, ông chắc chắn sẽ nghỉ việc ngay lập tức, chẳng cần lăn tăn gì nhiều. Thay vào đó ông đã phải nhẫn nhịn chịu đựng cho đến khi có một kế hoạch khả thi khác.

Tôi hiểu những gì bố nói không phải không có cơ sở. Thử nghĩ xem, nếu bạn nghỉ việc mà không có một kế hoạch tiếp theo, bạn có thể không tìm được một việc làm khác trong 6 tháng hoặc 12 tháng. Có thêm một khoản tiền lận lưng, thứ mà bố tôi gọi với cái tên khác là quỹ "Mặc xác đời!" - đó là cái phao cho bạn trong những tình huống xấu nhất mà không phải bận tâm quá nhiều.

Và nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, bạn tìm được việc làm chỉ trong vòng vài tháng, bạn sẽ có một quỹ tiết kiệm khẩn cấp dồi dào vẫn còn nguyên vẹn. Điều này khiến tôi thấy rằng lời khuyên của bố càng đúng với mình. Nếu tôi chỉ có 6 tháng chi phí trong quỹ tiết kiệm, có lẽ tôi chỉ dám nghĩ đến chuyện xin nghỉ khi tìm được một công việc khác. Nhưng nếu có hẳn 12 tháng chi phí sinh hoạt rủng rỉnh, tôi sẽ lập tức nghỉ luôn chẳng cần nói nhiều.

Thật không may là rất nhiều người trưởng thành chúng ta đều không có quỹ khẩn cấp như vậy.

Tôi từng hỏi các chuyên gia tài chính, cần bao nhiêu tiền để một người có thể nghỉ việc một cách thoải mái, không lo lắng. Dĩ nhiên tôi cũng đoán trước được họ sẽ nói là số tiền đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân.

Tôi cũng từng hỏi rất nhiều người rằng họ cần bao nhiêu tiền trong quỹ tiết kiệm để có thể tự do mà nói "Mặc xác nó đi!" rồi nghỉ việc luôn không phải lăn tăn? Câu trả lời rất khác nhau nhưng hầu hết mọi người đều nói rằng họ cần một khoản tiền khoảng 6 tháng chi phí sinh hoạt, có người nói họ chỉ cần 3 tháng chi phí là yên tâm rồi.

Hillary Swetz, người điều hành website Homegrown Hillary, nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng của hoàn cảnh cá nhân có thể ảnh hưởng đến con số cuối cùng trong quỹ khẩn cấp của một người.

Bạn còn độc thân hay đã có gia đình? Bạn có con chưa và có bao nhiêu đứa con? Bạn sống cùng bố mẹ hay phải thuê nhà ở riêng? Bạn có nợ ngân hàng không? Có khoản thế chấp nào hay không?

Tất cả những yếu tố hoàn cảnh cá nhân đều phải được xem xét đến để có thể đưa ra số tiền cụ thể cho mỗi một người. Chính vì vậy, gần như không có mẫu số chung về khoản tiền này.

Một yếu tố quan trọng khác là xác định bước đi tiếp của bạn là gì? Nếu bạn muốn chuyển sang một công việc tương đương với công việc hiện tại, bạn có thể cảm thấy thoải mái với số tiền tiết kiệm ít hơn. Nhưng nếu bạn hy vọng thay đổi nghề nghiệp hoặc công việc của bạn có tính chuyên môn cao hoặc rất cạnh tranh, có lẽ bạn cần phải có nhiều tiền tiết kiệm hơn một chút đấy.

LJ Jones, một nhà hoạch định tài chính và là người sáng lập của Develop Financial LLC cho biết: "Lần đầu nghỉ việc, tôi không tiết kiệm quá nhiều nên tìm việc trong tâm thế rất vội. Cuối cùng tôi nhận một công việc chẳng mấy thích thú và rồi nghỉ việc chỉ một năm sau đó".

Trải nghiệm của Trysta Barwig, người sáng lập blog du lịch This Travel Dream, thì hơi xấu hổ hơn. Cô đã nhất quyết nghỉ việc với khoản tiết kiệm cỡ 3 tháng chi phí sinh hoạt nhưng mãi đến 6 tháng sau vẫn chưa tìm được việc làm mới. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, Trysta đã phải nhờ đến gia đình hỗ trợ tài chính. "Tôi sẽ không bao giờ nghỉ việc trước khi để dành được ít nhất 1 năm tiền sinh hoạt", Trysta khẳng định.

Adam Garcia, một chuyên gia tài chính và là người sáng lập The Stock Dork, lại có một cách nhìn khác: "Không có số tiền nào có thể khiến bạn cảm thấy đủ an toàn để bỏ việc. Thậm chí việc bạn chưa dám xin nghỉ vì chưa tìm được kế hoạch B đôi khi còn mang đến tác động tiêu cực hơn so với việc bạn cứ nhắm mắt làm liều. Đặc biệt nếu như công việc đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất của bạn".

Vậy nên tôi có thể nói rằng, nếu nói đến chuyện nghỉ việc, tiền tiết kiệm có thể là một trong những yếu tố giúp củng cố quyết tâm của bạn, tuy nhiên nó không phải là yếu tố duy nhất.

Cuộc nói chuyện của tôi với bố còn giúp tôi nhận ra được một điều quan trọng. Đó không phải về việc tôi nên tiết kiệm nhiều tiền hơn mà chính là tôi phải biết quý trọng bản thân và chọn một công việc khiến mình hạnh phúc.

Và nếu ngày nào đó tôi rơi vào hoàn cảnh phải làm công việc khiến mình day dứt "ước gì mình để dành nhiều hơn", thì tôi chắc chắn sẽ chọn rời khỏi công việc đó - bất kể trong tài khoản có bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

