Camera quay trộm mỹ nhân Việt làm nail, nhan sắc ngang Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi

Minh Trang là một trong những nữ diễn viên đang nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng nhờ vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo đúng chuẩn “nàng thơ” màn ảnh Việt. Không sở hữu visual sắc sảo hay quá cầu kỳ, mỹ nhân sinh năm 1995 ghi điểm với đường nét hài hòa, nụ cười nhẹ nhàng cùng khí chất dịu dàng đầy thu hút.

Mới đây, một khoảnh khắc Minh Trang đi làm nail trong quá khứ bất ngờ viral trở lại trên MXH, hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải. Dù chỉ là video quay lén bằng camera thường, không filter hay ánh sáng cầu kỳ, nhan sắc của cô vẫn khiến nhiều người phải “xao xuyến”. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng thần thái nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên trông nổi bật ngay cả trong những khoảnh khắc giản dị nhất. Thậm chí, nhiều netizen còn ví von vẻ đẹp của Minh Trang với nhiều minh tinh hàng đầu Cbiz như Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi.

Nhan sắc đời thường gây sốt MXH của Minh Trang. (Nguồn: TikTok)

Dù quay bằng cam thường với góc từ dưới lên, Minh Trang vẫn khiến cộng đồng mạng phải tấm tắc khen ngợi vì nhan sắc không có điểm gì để chê. Nữ diễn viên gần như chỉ trang điểm nhẹ với lớp nền mỏng tự nhiên, đôi má ửng hồng cùng son môi tông cam đất nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ đường nét thanh tú.

Đặc biệt, mái tóc đen dài dày và bồng bềnh càng giúp tổng thể gương mặt cô thêm nổi bật. Chất tóc suôn mượt tự nhiên ôm lấy gương mặt nhỏ khiến visual vừa mềm mại vừa cuốn hút. Dưới ánh nắng nhẹ, làn da trắng mịn cùng sống mũi thanh thoát của nữ diễn viên tạo nên góc nghiêng cực phẩm, đúng kiểu nhan sắc “camera thường cũng không dìm nổi”.

Nhan sắc hút hồn của nữ diễn viên.

Nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng của mỹ nhân màn ảnh Việt.

Hàng loạt minh tinh nổi tiếng Cbiz như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi được netizen nhắc đến trong phần bình luận. Có người còn cho rằng Minh Trang là diễn viên đẹp nhất Việt Nam.

Dân tình so sánh Minh Trang với cả Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi. (Ảnh: Weibo)

Trước đó, Minh Trang cũng nhiều lần gây sốt mạng xã hội nhờ nhan sắc trong veo, thanh thuần cùng khí chất mong manh càng nhìn càng thu hút. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại cùng đôi mắt trong veo tạo cảm giác rất ngây thơ, nữ tính. Chính vì vậy, không ít cư dân mạng ví Minh Trang mang khí chất “thần tiên tỷ tỷ” giống với Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, Minh Trang còn thường được gọi vui là “Baifern Việt Nam” vì có nhiều nét tương đồng với ngọc nữ xứ chùa Vàng. Đặc biệt là đôi mắt to, sống mũi cùng vibe nữ tính pha chút ngây thơ khiến cả 2 trông giống nhau trong nhiều khung hình. Không chỉ gây ấn tượng trên phim mà vibe đời thường nhẹ nhàng, vừa quyến rũ vừa tinh khôi, dịu dàng cũng giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân Việt được yêu thích nhất hiện nay.