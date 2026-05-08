Camera 200MP trên vivo X300 Ultra dành cho ai?

Sự thay đổi về tiêu cự và chi tiết ảnh

Hệ thống thu nhận hình ảnh của vivo X300 Ultra bao gồm ba ống kính, trong đó camera chính và camera thu phóng đều đạt mức 200 megapixel. Điểm khác biệt đáng chú ý trên vivo X300 Ultra là tiêu cự mặc định đã được thiết lập ở mức 35mm thay vì 24mm như các thiết bị thông thường.

Mức tiêu cự 35mm này mang lại góc nhìn tự nhiên, rất gần với góc quan sát của mắt người. Nhờ kết hợp cùng độ phân giải cao, vivo X300 Ultra cho ra những bức ảnh chân dung ở tiêu cự này với độ chi tiết rất tốt. Ngoài ra, ống kính góc siêu rộng 50 megapixel của vivo X300 Ultra cũng hỗ trợ chụp toàn cảnh hiệu quả, giữ cho tỉ lệ chủ thể luôn cân đối và không bị bóp méo hình học.

Khả năng thu phóng và phụ kiện hỗ trợ

Khi sử dụng chiếc đi ệ n tho ạ i vivo X300 Ultra , người dùng sẽ nhận thấy sức mạnh rõ rệt của ống kính thu phóng ở tiêu cự 85mm. Ống kính này của vivo X300 Ultra mang lại hiệu ứng xóa phông tự nhiên, giúp chủ thể luôn nổi bật, đồng thời xử lý chiều sâu của bức hình rất chỉn chu.

Để tối ưu hóa cho việc ghi hình, vivo X300 Ultra còn có thể tương thích với một bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên dụng. Bộ công cụ này đi kèm ốp lưng, báng cầm và hai ống kính tăng cường tiêu cự lên mức 200mm và 400mm. Nhờ những trang bị này, vivo X300 Ultra có khả năng chụp ảnh từ xa rõ nét, đặc biệt giữ được độ chi tiết cao trong khoảng tiêu cự từ 400mm đến 800mm.

Trải nghiệm cầm nắm thiết bị

Do mang một cụm máy ảnh lớn với thông số cao, độ dày phần cụm cam của vivo X300 Ultra ở mặt lưng là khá đáng kể. Khi thao tác cầm vivo X300 Ultra trên tay, người dùng thường phải đặt ngón trỏ ngay dưới cụm camera để tạo thành một điểm tựa giúp cố định máy.

Việc sử dụng thêm ốp lưng cho vivo X300 Ultra là một giải pháp hữu ích nhằm giảm bớt sự chênh lệch độ dày, mang lại cảm giác cầm nắm an tâm hơn. Mặc dù cụm ống kính chiếm diện tích lớn, cấu trúc của vivo X300 Ultra vẫn giữ được sự cân bằng tốt, giúp máy không bị chúi nặng về phía trước khi sử dụng.

Đối tượng người dùng phù hợp

Từ những trải nghiệm phần cứng và phần mềm, có thể thấy vivo X300 Ultra không đơn thuần là một chiếc máy dành cho người dùng cơ bản. Hệ thống camera của vivo X300 Ultra được thiết kế toàn diện để tập trung mạnh vào khả năng sáng tạo hình ảnh.

Chính vì vậy, vivo X300 Ultra sẽ là một lựa chọn phù hợp nhất dành cho những ai đam mê nhiếp ảnh và mong muốn thực hiện các thao tác quay chụp theo hướng gần như chuyên nghiệp.

Ưu đãi khi mua vivo X300 Ultra tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, mẫu máy vivo X300 Ultra đang được phân phối với mức giá vô cùng hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động. Khi chọn mua vivo X300 Ultra, khách hàng sẽ được giảm ngay 5 triệu đồng trực tiếp vào giá bán của thiết bị.

Thế Giới Di Động cam kết mang đến sản phẩm đảm bảo chính hãng 100% cùng với chính sách bảo hành 24 tháng vô cùng chu đáo. Nhằm tạo điều kiện mua sắm thuận lợi, khách hàng mua vivo X300 Ultra còn được hỗ trợ chương trình trả chậm 0% với cam kết không phát sinh thêm phí, giúp bạn dễ dàng sở hữu thiết bị nhiếp ảnh này.