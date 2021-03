Cẩm tâm tựa ngọc: Lộ ảnh Đàm Tùng Vận bé xíu, lọt thỏm giữa dàn sao, so chiều cao với Lâm Canh Tân mà tủi hờn

Trong khi Cẩm tâm tựa ngọc đang gây sốt vì đã bước vào giai đoạn cao trào, Đàm Tùng Vận lại gia nhập đoàn phim mới và cặp kè với tài tử Lâm Canh Tân. Trên phim trường của đoàn phim Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận vui vẻ nói cười với các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, ảnh chụp hậu trường cho thấy Đàm Tùng Vận thực sự là "nấm lùn". Ngoài ảnh chụp trong buổi khai máy, Đàm Tùng Vận còn chụp ảnh với các diễn viên sau khi đã bắt đầu 1 số cảnh quay. Trong bức ảnh mới được tiết lộ, Đàm Tùng Vận siêu lùn, cô đứng chính giữa mà như lọt thỏm giữa dàn diễn viên.

Đàm Tùng Vận xinh xắn nhưng quả thực rất lùn, cô đứng giữa mà như lọt thỏm trước các đồng nghiệp.

So sánh chiều cao của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân, nhiều khán giả bày tỏ rằng rõ ràng có sự cách biệt lớn. Tuy nhiên, fan Đàm Tùng Vận thì đã quá quen với điều này, khi đóng cặp cùng Chung Hán Lương ở Cẩm tâm tựa ngọc, Đàm Tùng Vận cũng bị chê thấp bé nhẹ cân, chiều cao cách Chung Hán Lương hơn 1 cái đầu. Ngoài đời thực, Đàm Tùng Vận công bố thông tin cô cao 1m62. Tuy nhiên, dựa vào hình ảnh thực tế, một số khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận cao không đến 1m62.

Đàm Tùng Vận bị cho là cao không tới 1m62.

Ở 1 diễn biến khác, Đàm Tùng Vận vẫn chạy show liên tục giữa các khu vực để hoàn thành lịch trình được sắp xếp từ trước. Vừa tham gia buổi khai máy Xin gọi tôi là tổng giám, Đàm Tùng Vận đã đến sân bay. Nữ diễn viên ăn mặc kín đáo, dùng khẩu trang che kín mặt nhưng vẫn gây ấn tượng bởi nét rạng rỡ, trẻ trung.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Những hình ảnh mới của Đàm Tùng Vận ở sân bay.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn...

Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own bắt đầu quay hình từ ngày 21/3, thời gian làm việc dự kiến là 120 ngày. Phim thuộc thể loại tình cảm đô thị, do Diêu Đình Đình làm đạo diễn.